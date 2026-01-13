سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدًا خلال الساعات الماضية للطبيب المصري الذى يدعى محمد عبد النبي قاسم واكتشف خيانة أولاده له، بعد غربة دامت 30 عاما خارج البلاد للعمل.



قال الدكتور محمد عبد النبي قاسم في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “انا بحب اطمن الناس الى سألت عليا وانا حاليا في السعودية و الي حصلى امبارح من كتر الحزن والهم الى أنا فيه سقطت على الارض وحصلى نزيف، والحمد لله انا دلوقتي بخير وعملت اشعة مقطعية وإن شاء الله اتابع والامور تبقي احسن”.

واضاف :" ودي مش اول مرة يحصلي نزيف منهم يعنى مشكلة بدأت من تلت شهور وبردو حصلى نزيف قبل كدة، وبعد ما نهبوا الفلوس قالولي ملناش دعوة بيك ولا ليك دعوة بينا، انا كنت طالع من باب البيت روحت ساقط غصب عنى وطلعت نمت حسيت براسي هتنفجر من الصداع والشق الشمال كله منمل".

وأكمل :" و الاوحش انهم امبارح بيتصلوا بيا و يقولولي ألف سلامة يا بابا قولتلهم انتوا بتقتلوا القتيل وتمشوا فى جنازته طب رجعولي حقي تطمنوا عليا ايه طب اعتذروا على الجحود و الخيانة و الغدر و السرقة لأبوكم انا مش ليا حسابات في مصر، الولد سرق حتى البرج التانى وباع عشر وحدات ومحطش جنيه واحد فى حسابى حتى حساب المعاش كان بياخده".

القصة كاملة للطبيب المصري

قال الدكتور محمد عبد النبي قاسم في فيديو عبر منصة اكس فى تصريحات سابقة تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعى : اشتغلت كل حياتي عشان أعطي ولادي أفضل حياة، اشتريت لهم أحسن السيارات، وكل الصلاحيات والتوكيلات وكل الحسابات كانت باسم ابني.

وأضاف: خلال آخر 16 سنة حولت لهم حوالي 50 مليون جنيه، وكل العقارات كانت باسمهم وبصلاحياتهم الكاملة.

أوضح الطبيب أنه عمل لسنوات طويلة في السعودية، وكان يتقاضى أجرًا كبيرًا، وحرص على توفير حياة كريمة لهم ووضعهم في أفضل مستوى اجتماعي.

لافتًا إلى أن إحدى بناته كانت السبب الرئيسي فى الأزمة، حيث قامت بالتحريض ضده والتأثير على شقيقها.

كما ذكر أن نجله لا يعمل ويتولى هو الإنفاق عليه وعلى أبنائه، مؤكدًا أنه منحه كافة الصلاحيات والتوكيلات للتصرف في أمواله، واستولى على الأموال لصالحه.

وأشار إلى أن طبيعة العلاقة بينه وبين أبنائه تغيرت بشكل كامل عقب قراره العودة إلى مصر للراحة والاستمتاع بما حصده طوال سنوات الغربة.

يذكر أن الطبيب المصري الذي كان قد نشر الفيديو، تعرض لإصابة بنزيف إثر سقوطه فى العمل.