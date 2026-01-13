رئيس الوزراء: مشروع سكن لكل المصريين إبداع بكل المقاييس.. ويعد من أنجح برامج العالم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات الإسكان على رأسها “سكن كل المصريين”، ساهمت في خلق شركات وكيانات كبيرة، مشيرا إلى أنه أصبحت نموذج ناجح.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية"، أن “مشروع سكن لكل المصريين” هو إبداع بكل المقاييس، مؤكدا أنه يعد من أنجح برامج العالم التي تنفذ، فكل التحية والتقدير لكل من ساهم وشارك في هذا الحلم الكبير.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه عملنا على تطوير البرامج، وعملنا على أن يكون هناك برامج لمتوسطي الدخل وأصبحنا نتكامل مع القطاع الخاص.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه أصبحنا نستهدف فئات أخرى مع محدودي الدخل، خاصة متوسطي الدخل، أصبحوا أولوية للحكومة في جميع المجالات من الصحة والتعليم.

