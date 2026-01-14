يونيسيف: قطاع غزة يعاني نقصا حادا في الوقود والأدوية والمعدات الطبية

علق المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاظم أبو خلف، على الجهود الحالية لليونيسف والتنسيق مع المنظمات الإنسانية، قائلا إنه من الضروري التمييز بين ما تحاول المنظمات إدخاله من مساعدات وبين ما يُسمح فعليًا بدخوله، موضحًا أن المساعدات التي دخلت بعد وقف إطلاق النار هي جزء محدود فقط من الاحتياجات الفعلية.

وأشار خلال مداخلة مع كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى وجود نقص حاد في الوقود والأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى الحاجة الماسة لإخراج آلاف المرضى للعلاج خارج القطاع، بينهم نحو 4000 طفل، مؤكدا أن إدخال المزيد من الخيام قد يكون الخيار المتاح حاليًا، لكنه شدد على أن الخيام ليست حلًا دائمًا، داعيًا إلى إدخال بيوت جاهزة للسكن (كرفانات) كحل مؤقت أفضل.

وختم أبو خلف بالتأكيد على أن الأزمة في غزة ليست لوجستية فقط، بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى، مستشهدًا بالأرقام التي تظهر أن نحو 600 شاحنة مساعدات كانت تدخل يوميًا قبل الحرب، بينما لم يدخل بعد الهدنة سوى عشرات الشاحنات يوميًا، وهو ما لا يقترب من الحد الأدنى للاحتياجات.