باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
وكيل «بنتايج»: اللاعب أصبح حرًا.. ومن المُحتمل استمراره في الدوري المصري
وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب
«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي
طارق مصطفى يحسم الجدل حول حقيقة تدريبه للزمالك
«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا
«لو حد غرضه يضرني ربنا يهديه».. إسلام إبراهيم يوجّه رسالة قوية للمتطفلين
له فضل على كذا لاعب| إعلامي يُشيد بحسام حسن: ليس مدرب سوشيال ميديا
كوستاريكا تعلن كشف مؤامرة لاغتيــ.ـال رئيسها قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية
علي شعث رئيسًا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة
تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة
يونيسيف: قطاع غزة يعاني نقصا حادا في الوقود والأدوية والمعدات الطبية

هاني حسين

علق المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاظم أبو خلف، على الجهود الحالية لليونيسف والتنسيق مع المنظمات الإنسانية، قائلا إنه من الضروري التمييز بين ما تحاول المنظمات إدخاله من مساعدات وبين ما يُسمح فعليًا بدخوله، موضحًا أن المساعدات التي دخلت بعد وقف إطلاق النار هي جزء محدود فقط من الاحتياجات الفعلية.

وأشار خلال مداخلة مع كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى وجود نقص حاد في الوقود والأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى الحاجة الماسة لإخراج آلاف المرضى للعلاج خارج القطاع، بينهم نحو 4000 طفل، مؤكدا أن إدخال المزيد من الخيام قد يكون الخيار المتاح حاليًا، لكنه شدد على أن الخيام ليست حلًا دائمًا، داعيًا إلى إدخال بيوت جاهزة للسكن (كرفانات) كحل مؤقت أفضل.

وختم أبو خلف بالتأكيد على أن الأزمة في غزة ليست لوجستية فقط، بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى، مستشهدًا بالأرقام التي تظهر أن نحو 600 شاحنة مساعدات كانت تدخل يوميًا قبل الحرب، بينما لم يدخل بعد الهدنة سوى عشرات الشاحنات يوميًا، وهو ما لا يقترب من الحد الأدنى للاحتياجات.

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

