الصحفيين تعلن الكشف النهائي لمرشحي انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية

أعلنت لجنة متابعة انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، الكشف النهائي لأسماء الزملاء الصحفيين المرشحين لخوض انتخابات الرابطة، سواء على مقعد رئيس الشُعبة أو عضوية المكتب التنفيذي.

وقال بيان للنقابة، الثلاثاء، إن قائمة المرشحين تضم على مقعد رئيس الشُعبة كلًّا من: الزميل د. أحمد عبداللاه (جريدة البوابة)، والزميل إسلام المنسي (جريدة الفتح)، والزميل سيد هارون (جريدة الفتح).

كما تضم قائمة المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي الزملاء: رامي إبراهيم حسين محمود (جريدة المشهد)، رضوى السيسي (جريدة المساء)، شريف ربيع (جريدة الفتح)، محمد شعت (جريدة البوابة)، ومحمد وديع غزي (مجلة أكتوبر).

التصويت فور اكتمال النصاب القانوني

ومن المقرر أن تبدأ الجمعية العمومية للرابطة تسجيل الحضور في تمام الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعتين، وذلك يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، ويتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرة.



وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد بحضور الأغلبية المطلوبة (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مدّ التسجيل ساعة بساعة، وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجمعية العمومية لتُعقد يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري بحضور 25% من عدد الأعضاء، ووفقًا لذات الضوابط والقواعد.