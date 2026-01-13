أسامة كمال: الأسبوع الأول من عام 2026 شهد أحداثا صعبة للغاية

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الأسبوع الأول من عام 2026 شهد أحداثا صعبة للغاية، معقبا: "كفايا كدا يا 2026، ومع إستعداداتنا لشهر رمضان إسرائيل كمان بتستعد ليه، فى أنهم يدوروا على سكة لمنع الفلسطينيين فى أن يصلوا فى القدس".



وأضاف خلال برنامجه “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “dmc”: “الدولة واعية وتعرف ما تقوم به والرئيس يتحرك ويحرك الرجال فى إتجاهات تؤمن مصر، ولكن هل نحن كمواطنين واعيين بما يحدث وفايقين وبنفكر فى أن جزء من إرادتنا والوطن كيف يستقر، تعالي أتفرج على إيران والعة ومحدش بيسمع الكلام وأهل إيران بيولعوا فى إيران".

وتابع: “ترامب يعطي تصريحات أنه ليس ناوى فى أن يدخل مواجهة عسكرية مع إيران، والسؤال هو ياتري بينيمهم بكلامه دا ولا عايز الدنيا تخرب من الداخل فى البداية ثم يتدخل، والسؤال أيضا فى حال إنهيار إيران هل الشرق الأوسط يستحمل تبعات فى أنها تحصل سوريا فى نفس الطريق والمصير المظلم”.