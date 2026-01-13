نقل ياسر صادق إلى المستشفى .. ويغادر خلال ساعات | خاص

يخضع الفنان ياسر صادق لبعض الفحوصات الطبية في احد المستشفيات منذ مساء أمس.



وعلم “صدى البلد” أن الفنان الكبير ياسر صادق تم نقله إلى المستشفى بعد شعوره ببعض الإرهاق وعدم استقرار في ضغط الدم.



ومن المنتظر أن يغادر الفنان ياسر صادق المستشفى بحد أقصى غدا حال استقرت حالته الصحية.



ياسر صادق تم تكريمه مؤخرا من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في تطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا تركت تأثيرًا واضحًا في وجدان الجمهور، خاصة في المسرح التربوي ومجال فنون الطفل.