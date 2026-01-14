خطوة تصحيح وتطهير مهني.. نشأت الديهي يشيد بقرار "الجزيرة" إقالة أيمن جاب الله

وجّه الإعلامي نشأت الديهي، التحية إلى قناة الجزيرة وإدارتها، عقب قرار إقالة أيمن جاب الله، الذي كان يرأس قناة الجزيرة مباشر، معتبرًا أن القرار يعكس بداية مرحلة تصحيح وتطهير داخل القناة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، إن إدارة قناة الجزيرة "أحسنت صنعًا" باتخاذها هذا القرار، مؤكدًا أن ما جرى يُعد دليلًا على بدء عملية مراجعة شاملة لكل من يحمل أفكارًا شاذة أو متطرفة، مشيرًا إلى أن إقالة أيمن جاب الله جاءت بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وأخلاقية، وهو ما استدعى فصله من منصبه.



وأضاف أن القائمة لن تتوقف عند هذا الحد، متوقعًا أن تشمل قرارات مماثلة آخرين ثبت تورطهم في مخالفات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة كل من تجاوز المعايير المهنية والأخلاقية.