الديهي: نشكر المستشار حنفي جبالي.. عدى بمطبات كثيرة

وجه الإعلامي نشأت الديهي، الشكر إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب السابق.



وقال "الديهي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "المستشار حنفي الجبالي أدى أداءً رائعًا ولابد أن نحييه قبل ما نهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس في دورته الحالية".



وأضاف "لازم نقوله شكرًا لأنه مش هيبقى فينا خير لو مقولناش له شكرًا لأنه عدى بمطبات كبيرة طوال الخمس سنوات فترة رئاسته للدورة البرلمانية السابقة، وكذلك نشكر النائبين أبو العينين والمستشار احمد سعد الدين وكيلا المجلس السابق".



واستطرد "إحنا خسرنا النائب أحمد السجيني في هذا البرلمان، ولكن النهاردة كانت باكورة انطلاق المجلس من خلال أداء اليمين وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين ليمارس البرلمان عمله بصورة تليق بالدولة المصرية بعد ماراثون انتخابي طويل".