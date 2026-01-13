قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«ماينتس» يفوز على «هايدينهايم» 2-1 في الدوري الألماني
أتلتيكو مدريد بتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا
صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
برلمان

إجراءات إلزامية للورثة بعد وفاة صاحب المحل بالقانون

قانون المحال
قانون المحال
حسن رضوان

نصت المادة 20 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 على أنه في حالة وفاة صاحب الترخيص بتشغيل محل تجاري، يتعين على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة واسم من ينوب عنهم، على أن يكون هذا النائب مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له.

وأكد القانون على أن الورثة ملزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار المركز، لضمان استمرار عمل المنشأة بشكل قانوني ودون انقطاع.

ويعرّف قانون المحال العامة المنشأة بأنها كل مكان يُستخدم لممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي، أو تقديم الخدمات، أو التسلية، أو الاحتفالات للمواطنين بقصد تحقيق ربح. ويشمل هذا التعريف المباني الثابتة أو المنشآت الخشبية أو المعدنية أو الخيام، وحتى المنشآت الواقعة على الأراضي الفضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المحال التجارية وحماية حقوق الورثة والمواطنين، مع ضمان استمرارية النشاط التجاري بشكل قانوني ومنضبط، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد.

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

