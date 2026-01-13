قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خسائر مادية كبيرة.. حريق يلتهم محلًا تجاريًا على كورنيش الإسكندرية

أحمد بسيوني

اندلع حريق هائل، صباح اليوم، داخل محل يقع على كورنيش الإسكندرية، ما أدى إلى التهام النيران لمحتوياته بالكامل، وسط حالة من الذعر بين المواطنين ورواد المنطقة، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال والعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بنشوب حريق داخل محل تجاري بطريق الكورنيش، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبتكثيف الجهود، تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بالكامل بعد فترة من العمل المتواصل، مع تنفيذ عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة داخل المحل، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وملابساته.

الاسكندرية حريق كورنيش العقارات المجاورة نشوب حريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

