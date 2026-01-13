خسائر مادية كبيرة.. حريق يلتهم محلًا تجاريًا على كورنيش الإسكندرية

اندلع حريق هائل، صباح اليوم، داخل محل يقع على كورنيش الإسكندرية، ما أدى إلى التهام النيران لمحتوياته بالكامل، وسط حالة من الذعر بين المواطنين ورواد المنطقة، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال والعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بنشوب حريق داخل محل تجاري بطريق الكورنيش، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبتكثيف الجهود، تمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بالكامل بعد فترة من العمل المتواصل، مع تنفيذ عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة داخل المحل، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وملابساته.