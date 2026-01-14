قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران
وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز
سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب
وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟
بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد
خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل
صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي
توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول
ما هي صلاة سنة الوضوء ودعاؤها؟.. عبادة يغفل كثيرون عن ثوابها
موعد مباراة مانشستر سيتي التالية بعد الفوز على «نيوكاسل» في كأس كاراباو
«تعليم بورسعيد» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي
منظمة أمريكية: مقتل 2403 متظاهرين في إيران .. واعتقال 18137 شخصًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

33 ألف يورو مقابل «سحر وهمي» .. اعتقال «عرّاف» بسبب كأس أمم أفريقيا

اعتقال “عراف” بسبب كأس أمم أفريقيا
اعتقال “عراف” بسبب كأس أمم أفريقيا
إسراء أشرف

أثارت حادثة غير اعتيادية جدلاً واسعًا في مالي، بعد ما ألقت السلطات القبض على رجل ادعى أنه “ساحر” أو “عرّاف”، متهمًا بالنصب على مواطنين مقابل وعود بتحقيق فوز منتخب مالي على السنغال والتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وبلغت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، مراحلها الحاسمة مع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، في مقدمتها منتخب مصر، صاحب التاريخ العريق في المسابقة القارية.

وضرب منتخب مصر موعدًا مُرتقبًا مع منتخب السنغال في نصف النهائي، في مباراة من العيار الثقيل تحدّد أحد طرفي المباراة النهائية.

بينما يلتقي في نصف النهائي الآخر منتخب المغرب مع نيجيريا.

33 ألف يورو مقابل سحر وهمي .. اعتقال «العرّاف» الذي وعد بتأهل مالي لنصف نهائي أمم أفريقيا

وفقًا لتقارير صحيفة أوليه الأرجنتينية، استغل المتهم الحماس الجماهيري الكبير حول مشاركة منتخب مالي في البطولة، وروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامتلاكه قدرات روحية تمكنه من التأثير على نتائج المباريات، مقابل تبرعات مالية قال إنها ستُستخدم في طقوس خاصة لدعم الفريق.

وقد نجح العرّاف في جمع نحو 33 ألف يورو من عدد من المواطنين.

ولكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعد خروج منتخب مالي من ربع النهائي عقب خسارته أمام السنغال 1-0، ما أثار غضب المتبرعين الذين شعروا بأنهم تعرضوا للخداع، وتوجه بعضهم إلى منزل الرجل واعتدوا عليه قبل تدخل الشرطة.

وفي اليوم التالي، قامت السلطات باعتقال المتهم رسميًا ووضعه رهن التحقيق، موجهة له تهم الاحتيال واستغلال سذاجة المواطنين ونشر ادعاءات مضللة، قبل إحالة القضية إلى الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا منتخب مالي مالي الساحر المالي العراف المالي منتخب مصر السنغال المغرب نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسرع علاج للجيوب الأنفية في العاصفة الترابية .. التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد