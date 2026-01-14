33 ألف يورو مقابل «سحر وهمي» .. اعتقال «عرّاف» بسبب كأس أمم أفريقيا

أثارت حادثة غير اعتيادية جدلاً واسعًا في مالي، بعد ما ألقت السلطات القبض على رجل ادعى أنه “ساحر” أو “عرّاف”، متهمًا بالنصب على مواطنين مقابل وعود بتحقيق فوز منتخب مالي على السنغال والتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وبلغت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، مراحلها الحاسمة مع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، في مقدمتها منتخب مصر، صاحب التاريخ العريق في المسابقة القارية.

وضرب منتخب مصر موعدًا مُرتقبًا مع منتخب السنغال في نصف النهائي، في مباراة من العيار الثقيل تحدّد أحد طرفي المباراة النهائية.

بينما يلتقي في نصف النهائي الآخر منتخب المغرب مع نيجيريا.

33 ألف يورو مقابل سحر وهمي .. اعتقال «العرّاف» الذي وعد بتأهل مالي لنصف نهائي أمم أفريقيا

وفقًا لتقارير صحيفة أوليه الأرجنتينية، استغل المتهم الحماس الجماهيري الكبير حول مشاركة منتخب مالي في البطولة، وروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامتلاكه قدرات روحية تمكنه من التأثير على نتائج المباريات، مقابل تبرعات مالية قال إنها ستُستخدم في طقوس خاصة لدعم الفريق.

وقد نجح العرّاف في جمع نحو 33 ألف يورو من عدد من المواطنين.

ولكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعد خروج منتخب مالي من ربع النهائي عقب خسارته أمام السنغال 1-0، ما أثار غضب المتبرعين الذين شعروا بأنهم تعرضوا للخداع، وتوجه بعضهم إلى منزل الرجل واعتدوا عليه قبل تدخل الشرطة.

وفي اليوم التالي، قامت السلطات باعتقال المتهم رسميًا ووضعه رهن التحقيق، موجهة له تهم الاحتيال واستغلال سذاجة المواطنين ونشر ادعاءات مضللة، قبل إحالة القضية إلى الجهات المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.