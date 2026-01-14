وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟

سادت حالة من الحزن والصدمة أرجاء الوسط الرياضي بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لوفاة اللاعب الشاب إسلام محمد حمزة، لاعب نادي بيلا السابق، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب إبشان والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث أليم على طريق «بيلا -إبشان».

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق «بيلا ـ إبشان» بين دراجة نارية «موتوسيكل»، وأتوبيس، ما أسفر عن وفاة إسلام حمزة، 30 سنة، لاعب كرة قدم بمركز شباب إبشان وإصابة صديقه الذي جرى نقله إلى العناية المركزة بالمنصورة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء ينعى اللاعب الشاب الراحل إسلام حمزة، الذي كان يحظى بدماثة الخلق وحب الجميع، وكان دائماً ما يقوم بتنظيم الدورات الرياضية خاصة في شهر رمضان بمشاركة نجوم ولاعب كرة القدم من أبناء مركز بيلا.

بكلمات مؤثرة .. المدير الفني للحمام ينعى إسلام حمزة

وقال عمرو رمضان، لاعب غزل المحلة السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الحمام، وصديق اللاعب الراحل: «لا حول ولا قوه إلا بالله ربنا يرحمك يا إسلام وجعت قلبنا .. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك يا إسلام وجعت قلبنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله».

نادي بيلا ينعى إسلام حمزة

ينعى مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي برئاسة الأستاذ جمال الصيرفي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير النادي وجميع العاملين بالنادي والأجهزة الفنية ولاعبي فرق النادي المختلفة وفاة الكابتن إسلام حمزة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأسبق، وافته المنية اليوم إثر حادث أليم سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وشيع الآلاف من أهالي بيلا اللاعب الشاب الراحل إسلام حمزة، وسط موكب جنائزي مهيب، سادته حالة من الحزن الشديد والصدمة المفجعة التي ألمت بالجميع، من مسجد الجبانة بمدينة بيلا ليواري جثمان اللاعب الراحل الثرى داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.