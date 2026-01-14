صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ

خيمت الأحزان أرجاء مدينة بيلا بكفر الشيخ، عقب وفاة إسلام حمزة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب إبشان، والذي وافته المنية مساء اليوم، إثر حادث أليم على طريق «إبشان ـ بيلا»، أثناء عودته من التدريبات.

وقال عمرو رمضان، لاعب غزل المحلة السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الحمام، وصديق اللاعب الراحل: «لا حول ولا قوه إلا بالله ربنا يرحمك يا إسلام وجعت قلبنا .. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك يا إسلام وجعت قلبنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله».

وتحولت صفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا إلى دفتر عزاء ينعى اللاعب الراحل إسلام حمزة، والذي كان يحظى بدماثة الخلق والمواقف الطيبة مع الجميع، وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة المفجعة التي ألمت بالجميع من رحيله المفاجئ.