مُحاكمة 10 متهمين بخلية لجان العمل النوعي .. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم ، محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية لجان العمل النوعى".

تفاصيل القضية



ووجه أمر الإحالة للمتهمين جميعا انهم في غضون الفترة من عام 2011 وحتي 19 يوليو 2020، بمحافظتي القاهرة والفيوم، انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.



وكشف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرمية من جرائم تمويل الإرهاب بان وفوروا وحازوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال وبيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، وفيما وجه للمتهم الثاني تهمة استخدام مواقع التواصل بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع أحراز ذخائر بقصد استعمالها في جرائم تخل بالأمن العام.