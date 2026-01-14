حكاية «عصابة الدباح» من مخدرات وجرينوف وسط الفاكهة بـ230 مليون جنيه للمؤبد| القصة الكاملة

تشكيل عصابي، قام المتهم الرئيسي وشهرته "الدباح" مسجل خطر وسبق الحكم عليه في عدد من القضايا بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة به وانتحالل شخصية مهندس زراعى، وكون تشكيل عصابي لجلب المواد المخدرة والاتجار فيها مع 4 مسجلين خطر، واتخذوا مزرعة بالطريق الصحراوي مكانا لتخزين وتوزيع المخدرات على منطقة الساحل الشمالى، عن طريق اخفائها وسط الفاكهة أثناء نقلها من المزرعة.

ووردت معلومات وبلاغ حول الواقعة تم إعداد حملة مكبرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن الوطنى وداهمت المأمورية المزرعة الخاصة بالمتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم 20 كليو حشيش و8 كليو هيروين وأسلحة نارية عبارة عن رشاش جرينوف، ومسدس، و3 فرد خرطوش، وسيارة ميكروباص وأخرى ملاكى و2 دراجة نارية وبلغت قيمة المضبوطات 230 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بإحالة زعيم العصابة وأفرادها إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت حكمها.

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمعاقبة أفراد وزعيم عصابة "أسامة الدباح" للاتجار فى المواد المخدرة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لكل من المتهمين الخمسة في تلك القضية، ومصادرة المضبوطات التي وصلت قيمتها 230 مليون جنيه.