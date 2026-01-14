قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الأولى على دفعتها تُقصى من التعيين.. اتهامات بالتمييز داخل ألسن سوهاج| القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تصنيف واشنطن الاخوان كياني ارهابي عالمي يعكس إدراكًا دوليًا لخطورة هذا التنظيم

الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر
الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر
عبد الرحمن سرحان

رحب الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر  بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان ككيان إرهابي عالمي ، مؤكدا أن هذا القرار  خطوة مهمة تعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة هذا التنظيم وأفكاره المتطرفة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد مرشد - في تصريح اليوم - أن جماعة الإخوان لم تكن يومًا كيانًا سياسيًا مشروعًا، بل تنظيمًا أيديولوجيًا قائمًا على العنف ونشر الفوضى، واستغلال الشعارات الدينية لتحقيق أهداف سياسية تخريبية، والسعي الدائم لهدم مؤسسات الدولة الوطنية وزعزعة السلم المجتمعي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر كانت سبّاقة في كشف الوجه الحقيقي لهذا التنظيم، وقدمت نموذجًا واضحًا في مواجهة جماعات العنف والتطرف، بعدما دفع الشعب المصري ثمنًا باهظًا نتيجة جرائم الإخوان ومحاولاتهم المستمرة للنيل من أمن الدولة واستقرارها.

وأوضح مرشد أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية يُسهم في تجفيف منابع التمويل، وملاحقة شبكات الدعم والدعاية التي اعتمد عليها التنظيم لسنوات، ويُضعف قدرته على التحرك أو إعادة تنظيم صفوفه تحت مسميات جديدة.

وشدد على أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات المتطرفة دون ازدواجية في المعايير، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا وتشريعات رادعة، إلى جانب المواجهة الأمنية.

وأشار مرشد إلى أن المعركة مع جماعة الإخوان هي معركة فكر ووعي، تتطلب فضح الخطاب المتطرف، وحماية الشباب من محاولات الاستقطاب والتضليل التي تمارسها تلك الجماعات.

واختتم الدكتور مجدي مرشد تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان المصري يدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وترسيخ دعائم الدولة الوطنية، وضمان حق الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية.

الدكتور مجدي مرشد الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الإخوان كيان إرهابي عالمي الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد