مصر تعزز شراكتها مع «سكاتك» النرويجية في الطاقة المتجددة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كل من إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى القاهرة، وتيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لبحث خطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصري ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والحلول المستدامة. حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشهد اللقاء استعراض مشروعات التعاون بين الدولة وشركة «سكاتك» في مجال الطاقة الشمسية، بما يعكس الدور المحوري للشركة في دعم جهود مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستهدف بحلول عام 2030. وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وبنية أساسية مؤهلة لاستيعاب مشروعات كبرى في هذا المجال.

وأشار الخطيب إلى حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على دعم خطط الشركات العالمية الرائدة للتوسع في السوق المصري، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب وتوفير الأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وضمان استدامتها على المدى الطويل. كما لفت إلى أن اللقاء تناول خطط شركة «سكاتك» لزيادة وتنويع استثماراتها في مصر، خاصة في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وإنشاء مراكز بيانات خضراء تعتمد على مصادر نظيفة للطاقة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل البصمة الكربونية.



وأكد الوزير دعم الوزارة لتوجهات الشركة الاستثمارية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة وضمان سرعة الإجراءات، بما يسهم في تحويل هذه الخطط إلى مشروعات قائمة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. من جانبه، شدد إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى القاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مشيرًا إلى أن الشراكات مع شركات نرويجية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

كما أعرب تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك»، عن تقدير الشركة للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا لاستثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل وضوح الرؤية الحكومية والفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء.