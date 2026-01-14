إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع حالة التأهب بصفوف سلاح الجو والاستخبارات العسكرية

أعلن إعلام إسرائيلي، أن الجيش يرفع حالة التأهب بصفوف سلاح الجو والاستخبارات العسكرية والقيادة الشمالية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أمس الثلاثاء أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تدرس فرض عرض صورة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في جميع الفصول الدراسية.

صورة نتنياهو داخل الفصول

وتنص التوجيهات الحالية، الواردة في تعاميم المدير العام، على أن العلم الإسرائيلي هو الرمز الوطني الوحيد الذي يجب عرضه في المبنى الرئيسي لجميع المؤسسات التعليمية المُعترف بها.

إلا أن وزارة التعليم في حكومة الاحتلال تدرس وضع سياسة موحدة بشأن عرض رموز الدولة في المدارس، والتي قد تلزم بوضع صور المسؤولين الحكوميين، مثل رئيس الوزراء والرئيس وزعيم المعارضة، في الفصول الدراسية.

وقد أثار اقتراح فرض الصور جدلاً بين التربويين والطلاب على حد سواء، لا سيما في ظل المناخ السياسي الراهن، والذي يُتوقع أن يشتد مع اقتراب الانتخابات.







