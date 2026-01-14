وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب

قال المتحدث باسم البنتاجون، كينجسلي ويلسون، في بيان: إن "وزارة الحرب الأمريكية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة في أي وقت وفي أي مكان"، في إشارة إلى عزم الرئيس دونالد ترامب، توجيه ضربة لإيران بعد التصريحات التي أدلى بها خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسئولين أنه بإمكان الولايات المتحدة نقل مواردها بسرعة من وإلى المنطقة بدلاً من حشد القوات والسفن والطائرات، كما فعلت في يونيو عندما أمر ترامب قاذفات أمريكية بالتحليق عبر المحيط الأطلسي وضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وقد صرّح مسئولون بأن الهجمات الإلكترونية الهجومية واردة أيضاً في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وقال جون ميلر، الأدميرال المتقاعد برتبة فريق، والذي شغل آخر منصب له كقائد للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط: "لا أعتقد أنه ينبغي توقع رؤية تعزيز كبير للقدرات العسكرية في منطقة الخليج، ولا نحتاج فعلاً إلى رؤيته. ما سنراه هو إما هجوم من بعض قواعدنا في الخليج، أو مهمة ضربة عالمية من الولايات المتحدة".

وأضاف “ميلر” أنه يتوقع أن تركز إدارة ترامب، في حال اختيارها استخدام الضربات الجوية، على "مراكز ثقل النظام"، بما في ذلك مراكز القيادة والمواقع العسكرية ومراكز الاتصالات الرئيسية.