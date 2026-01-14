قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
وكيل «بنتايج»: اللاعب أصبح حرًا.. ومن المُحتمل استمراره في الدوري المصري
وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب
«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي
طارق مصطفى يحسم الجدل حول حقيقة تدريبه للزمالك
«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا
«لو حد غرضه يضرني ربنا يهديه».. إسلام إبراهيم يوجّه رسالة قوية للمتطفلين
له فضل على كذا لاعب| إعلامي يُشيد بحسام حسن: ليس مدرب سوشيال ميديا
كوستاريكا تعلن كشف مؤامرة لاغتيــ.ـال رئيسها قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية
علي شعث رئيسًا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة
تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب

البنتاجون
البنتاجون
قسم الخارجي

قال المتحدث باسم البنتاجون، كينجسلي ويلسون، في بيان: إن "وزارة الحرب الأمريكية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة في أي وقت وفي أي مكان"، في إشارة إلى عزم الرئيس دونالد ترامب، توجيه ضربة لإيران بعد التصريحات التي أدلى بها خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسئولين أنه بإمكان الولايات المتحدة نقل مواردها بسرعة من وإلى المنطقة بدلاً من حشد القوات والسفن والطائرات، كما فعلت في يونيو عندما أمر ترامب قاذفات أمريكية بالتحليق عبر المحيط الأطلسي وضرب المنشآت النووية الإيرانية. 

وقد صرّح مسئولون بأن الهجمات الإلكترونية الهجومية واردة أيضاً في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وقال جون ميلر، الأدميرال المتقاعد برتبة فريق، والذي شغل آخر منصب له كقائد للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط: "لا أعتقد أنه ينبغي توقع رؤية تعزيز كبير للقدرات العسكرية في منطقة الخليج، ولا نحتاج فعلاً إلى رؤيته. ما سنراه هو إما هجوم من بعض قواعدنا في الخليج، أو مهمة ضربة عالمية من الولايات المتحدة".

وأضاف “ميلر” أنه يتوقع أن تركز إدارة ترامب، في حال اختيارها استخدام الضربات الجوية، على "مراكز ثقل النظام"، بما في ذلك مراكز القيادة والمواقع العسكرية ومراكز الاتصالات الرئيسية.

البنتاجون الرئيس ترامب وزارة الحرب الأمريكية كينجسلي ويلسون توجيه ضربة لإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

بالصور

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن
أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين
أطعمة مفيدة لصحة العين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد