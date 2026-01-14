قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
"جي بي مورجان" يحذر: خطة ترامب لتحديد فائدة بطاقات الائتمان عند 10% قد تضر بالاقتصاد
حذر المدير المالي لبنك "جي بي مورجان" جيريمي بارنوم، من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض سقف بنسبة 10% على أسعار فائدة بطاقات الائتمان قد تؤدي إلى تقليص الوصول للائتمان وإلحاق ضرر بالاقتصاد الأمريكي.


وقال بارنوم، خلال مؤتمر أرباح البنك للربع الرابع، "ما سيحدث فعليا هو أن تقديم هذه الخدمة سيتغير بشكل كبير، تحديدا، سيخسر العديد من الأشخاص الوصول إلى الائتمان على نطاق واسع، خصوصا أولئك الذين يحتاجون إليه".


وأضاف المدير المالي أن هذا الإجراء قد يترتب عليه "عواقب سلبية شديدة على المستهلكين، وربما أيضا تأثير سلبي على الاقتصاد ككل"، مشيرا إلى أنه سيشكل تحديا كبيرا لأعمال البنك في مجال بطاقات الائتمان.


وحذر خبراء التمويل، المستهلكين من أن سقف الفائدة المقترح سيجعل البنوك أقل استعدادا لمنح بطاقات ائتمان للأشخاص ذوي السجلات الائتمانية غير الممتازة، كما أن المكافآت التي تقدمها البطاقات ستتراجع بشكل كبير، وهو ما قد يقلل الإنفاق الاستهلاكي ويؤثر على الاقتصاد الأمريكي..


يأتي إعلان بارنوم بعد إعلان ترامب يوم الجمعة الماضي أنه يسعى لفرض سقف 10% على فائدة بطاقات الائتمان لمدة عام واحد، اعتبارا من 20 يناير، بهدف حماية المستهلكين من معدلات الفائدة المرتفعة التي قد تتجاوز 20% لبعض المقترضين.


وأظهر استطلاع أجرته LendingTree عام 2024 أن ثلاثة من كل أربعة حاملين لبطاقات الائتمان يدعمون هذه القيود، رغم أنها قد تحد من الوصول إلى الائتمان وتقلل المكافآت.

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

