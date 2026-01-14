حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة

في إطار سعي الدولة لإيجاد حلول مستدامة للظواهر المجتمعية المؤثرة على الصحة العامة، أعلنت وزارة الزراعة عن بدء تنفيذ مشروع حضاري جديد للتعامل العلمي مع ظاهرة الكلاب الضالة بمحافظة القاهرة.

مشروع حضاري جديد بالقاهرة

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، أن الدولة بدأت تنفيذ مشروع حضاري جديد بمحافظة القاهرة للتعامل العلمي مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية صحة المواطنين والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان.

الحد من المخاطر الصحية

وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” للمذاع على القناة الأولى، إن المشروع يستهدف الحد من المخاطر الصحية، وعلى رأسها مرض السعار، دون اللجوء إلى الأساليب التقليدية غير الآمنة التي كانت تُستخدم سابقًا، موضحا أن المشروع يعتمد على رؤية علمية متكاملة تراعي المعايير الدولية المعتمدة في هذا الملف.

وأضاف أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر مربع في الظهير الصحراوي بالقاهرة لإنشاء مأوى مخصص للحيوانات، لافتا إلى أن هذا المأوى يتيح التعامل الآمن مع الكلاب من خلال التحصين والتعقيم، بما يضمن السيطرة على أعدادها تدريجيًا دون الإضرار بها.