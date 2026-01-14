ماكرون: إذا تأثرت سيادة دولة أوروبية فإن التداعيات ستكون غير مسبوقة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "ماكرون" قوله : إنه إذا تأثرت سيادة دولة أوروبية فإن التداعيات ستكون غير مسبوقة.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين الماضي ، العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيراني ضد المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى، بعد تردى الأحوال الاقتصادية بالبلاد.

العنف الإيراني ضد المتظاهرين

وقال الرئيس الفرنسي : "أدين عنف الدولة الذي يستهدف بشكل عشوائي النساء والرجال الإيرانيين الذين يطالبون بشجاعة باحترام حقوقهم".

وأضاف ماكرون ، عبر حسابه بمنصة "إكس" ، أن احترام الحريات الأساسية هو مطلب عالمي، ونحن نقف إلى جانب أولئك الذين يدافعون عنها.

استدعاء سفراء أوروبيين في إيران

وفي وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء دبلوماسيين في طهران يمثلون فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، احتجاجًا على ما وصفته بدعم هذه الدول للاحتجاجات التي هزت أركان الجمهورية الإسلامية.