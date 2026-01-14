قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: لن نسمح بأي تعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، أن المحافظة لن تسمح بوجود أى متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، مشددا على سرعة الرد الفورى والحاسم على أى مخالفة يتم رصدها، والتعامل معها فى مهدها، حفاظا على حق الدولة وصونا لمقدراتها.

جاء ذلك - حسب بيان عن المحافظة اليوم، الأربعاء- خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ لمتابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، ومعدلات ونسب الأداء بالمرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، إلى جانب متابعة موقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، تقرير المتغيرات المكانية، موجها رؤساء المدن بسرعة الرد على جميع المتغيرات غير القانونية التى تم رصدها، والتعامل الفورى مع المتغيرات الحديثة وإزالتها دون أى تأخير، مع ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمنع تكرار التعديات.

وشدد الدكتور أحمد الأنصارى على أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية وجميع الجهات المعنية، لإزالة جميع التعديات المستهدفة خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر حتى 30 يناير 2026، وذلك ضمن تنفيذ توجيهات الدولة باسترداد أراضيها والحفاظ على حقوق الشعب.

وفيما يتعلق بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، أكد المحافظ ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الملفات المستوفاة فى التوقيتات المحددة، مع الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التى تحققت خلال الفترة الماضية، بما يحقق الاستقرار القانونى للمواطنين الجادين.

ووجه بسرعة إنهاء إجراءات استرداد أراضى الدولة للطلبات التى تم رفضها بمنظومة التقنين، مع تحرير العقود للمواطنين الذين تمت الموافقة على تقنين أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين فى استكمال ملفاتهم، والتعامل الحاسم مع الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة لدى الجهات الإدارية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة جميع التصرفات والتعاملات التى تمت على أراضى أملاك الدولة، وإعداد تقرير تفصيلي يعرض عليه شخصيا، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن الحفاظ على حق الدولة وممتلكات الشعب.

كما تناول الاجتماع موقف المبانى الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط، حيث وجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة إخلاء المنشآت الحكومية ذات الخطورة الداهمة، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها، إلى جانب إخلاء المبانى الخاصة الصادر بشأنها قرارات إزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن التنفيذ، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى تعديات جديدة على أراضى الدولة الأراضى الزراعية حفاظا على حق الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

ترشيحاتنا

جمال شعبان

الزعل بيموت.. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو

صورة أرشيفية

اللجنة الأولمبية تعلن مشاركة مصر في ألعاب البحر المتوسط وتبدأ الاستعدادات

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد