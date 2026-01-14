قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جهاز حماية المنافسة يبدأ فعاليات الدورة الرابعة من نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية

جهاز حماية المنافسة فعاليات الدورة الرابعة
جهاز حماية المنافسة فعاليات الدورة الرابعة
ولاء عبد الكريم

أطلق جهاز حماية المنافسة فعاليات الدورة الرابعة من نموذج سلطات المنافسة العربية، والذي يُعقد على مدار ثمانية أيام في الفترة من 13 وحتى 22 يناير 2026، بمشاركة طلاب كليات الحقوق والاقتصاد بمصر والدول العربية الشقيقة الأعضاء بشبكة المنافسة العربية.
حيث يستهدف نموذج المحاكاة التعرف على سياسات وقوانين المنافسة، والمهام التي يقوم بها العاملون بسلطات المنافسة العربية وأدواتهم في كشف المخالفات وتحقيق الإنفاذ الفعال، ومحاكاتها من أجل خلق جيل قادر على التطبيق العملي للمقررات الدراسية بما يلبى متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توطيد أواصر التعاون بين الطلاب العرب تحت مظلة شبكة المنافسة العربية.
وقد افتُتح نموذج المحاكاة بكلمة من سارة عبد الحميد – المستشار الاقتصادي لجهاز حماية المنافسة المصري والمستشار الاقتصادي ورئيس مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نيابةً عن الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، رحبت خلالها برؤساء أجهزة المنافسة النظيرة بالدول العربية الشقيقة وبالطلاب المشاركين بنموذج المحاكاة هذا العام، ثم استعرضت الهدف من النموذج والموضوعات التي سيكتسبها الملتحقون بالنموذج، مؤكدة أن خلق جيل واعٍ من الطلاب على مستوى الدول العربية في مجال المنافسة هو أحد أهم الأهداف التي يسعى جهاز حماية المنافسة إلى الوصول إليها، وأن زيادة أعداد المتقدمين هذا العام جاء انعكاسًا لثقة الطلاب في أهمية المشاركة بهذا النموذج لما سيحصلون عليه من خبرة عملية على المستويين القانوني والاقتصادي، وكذا لنجاح الدورات السابقة في إثراء الطلاب بالمعلومات اللازمة عن سياسات وقانون حماية المنافسة، وخلق الرغبة لدى مزيد من الطلاب في المشاركة بالأعوام القادمة.
 

كما وجه كلٌّ من السيد الدكتور المهندس أحمد يونس قاسم- رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق، والبروفيسور أحمد دخينيسة – رئيس مجلس المنافسة بالجزائر، وحسان القيزاني – رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، والسيد جمال أبو فرحة – مدير عام مديرية المنافسة بدولة فلسطين كلمة للطلاب العرب، أثنوا خلالها على دور جهاز حماية المنافسة في المبادرة بإطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، وما حققه من أثر ملموس.
ويشمل البرنامج التدريبي تقسيم الطلاب الى فرق تقوم ببحث قضايا افتراضية ذات صلة بقانون حماية المنافسة، ومحاكاة مهام سلطات حماية المنافسة، من خلال تحليل هذه القضايا وفحصها من خلال الاستدلالات المتوفرة لديهم، للكشف عن المخالفات الواردة بهذه القضايا، وعرضها أمام لجنة التحكيم المشكلة من سلطات المنافسة العربية، وفي نهاية الدورة يتم الإعلان عن الفريق الفائز، والذي من المقرر تكريمه خلال أعمال المؤتمر السنوي الخامس لشبكة المنافسة العربية المزمع عقده في أبريل 2026 في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة المصري فاز بجائزة شرفية مشتركة بين البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن تعزيز سياسات المنافسة لعام 2024 بشأن مبادرته بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024.

