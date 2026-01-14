أخبار التكنولوجيا| خاتم ذكي جديد يغني عن سمارت ووتش.. وأقوى هاتف للألعاب في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بتصميم خفيف الوزن .. خاتم ذكي جديد يُغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يُصدق

أطلقت شركة boAt خاتم Valour Ring 1 ضمن علامتها التجارية الفرعية Valour التي تركز على الأداء وتم تصميم الخاتم الذكي للمستخدمين الذين يعتبرون اللياقة البدنية عادة يومية ويرغبون في تتبع صحتهم باستمرار دون الاعتماد على ساعة ذكية أو شاشة

صُمّم الخاتم ليعمل بهدوء في الخلفية، جامعًا البيانات الصحية على مدار اليوم والليلة.. وهو مُصمّم للمُستخدمين الذين يرغبون في الحصول على معلومات دقيقة ومُستمرة حول التعافي والتمارين الرياضية والحركة اليومية دون الحاجة إلى شاشة.. ينصب التركيز على البساطة والدقة والراحة، مما يجعله مناسبًا للارتداء اليومي لفترات طويلة.

يحمي خصوصيتك والسعر مفاجأة .. «لينوفو يوجا سليم 7 آي» المحمول إليك أهم مواصفاته

بدأت شركة لينوفو ببيع جهاز Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition في المملكة المتحدة، بعد أن عرضته مؤخراً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026. يُعد هذا الكمبيوتر المحمول ذو الشاشة 14 بوصة جزءاً من سلسلة معالجات Panther Lake الجديدة من إنتل، ويحل محل جهاز Yoga Slim 7i Aura Edition السابق الذي يعمل بمعالج Lunar Lake.

هل سيكون "ريد ماجيك 11 آير" أقوى هاتف للألعاب في 2026؟

بدأت شركة نوبيا بالكشف عن تفاصيل هاتف Red Magic 11 Air القادم، وقدمت لنا نظرة شاملة على هذا الهاتف المخصص للألعاب. قبل إطلاقه الرسمي، تم عرض التصميم الكامل لهاتف Red Magic 11 Air بثلاثة ألوان مختلفة، بالإضافة إلى بعض ميزاته الرئيسية.تعرف عليها

بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2026

أعلنت شركة أنكر عن جهازها الجديد Prime 65W 3-in-1 بسعة 10000 مللي أمبير، وهو عبارة عن باوربنك صغير الحجم مزود بكابل شحن مدمج ويدعم منفذي USB-C. يجمع هذا الجهاز بين وظائف بنك الطاقة وشاحن الحائط وكابل الشحن السريع في وحدة واحدة. يبلغ سعره 369 يوانًا (52 دولارًا أمريكيًا) وسيُطرح للبيع في الصين ابتداءً من 15 يناير.