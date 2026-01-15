قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 15 يناير 2026: قضاء وقت ممتع

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 15 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 15 يناير 2026

عبّر عن حبك بصدق واحرص على قضاء المزيد من الوقت مع شريك حياتك. ستكون مسيرتك المهنية ناجحة اليوم، ووضعك المالي ممتاز. صحتك جيدة أيضاً.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

التواصل أساسي، لكن تجنب الخوض في الماضي لا تدع مشاعرك تسيطر عليك، قد تختار اليوم قضاء وقت ممتع مع حبيبك في منطقة جبلية، ستسعد بعض النساء بمعرفة دعم الأهل في العلاقة، قد يجد العزاب الحب اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

يجب على مرضى السكري اتباع نظام غذائي مُحدد، على أن يتكون معظمه من الخضراوات والفواكه يُمكن لمن لديهم موعد لعملية جراحية اليوم الالتزام بجدولهم.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

  إذا كنت ترغب في تغيير وظيفتك، فاختر النصف الثاني من يومك لإنجاز البحث وتحديث ملفك الشخصي على مواقع التوظيف سيشعر العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات بخيبة أمل، لأن العميل سيرغب في إعادة العمل على مشروع قائم. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

قد يقع بعض الأشخاص ضحايا لعمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت أما رواد الأعمال في قطاعات البناء والتصنيع والرعاية الصحية، فسيحققون عوائد جيدة.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء عاطفياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

بريطانيا

بريطانيا تغلق سفارتها مؤقتا في طهران

دونالد ترامب

ترامب: إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدا

أرشيفية

بسبب التوترات في إيران.. إعلام عبري: فتح ملاجئ إضافية في مدينة بئر السبع المحتلة

بالصور

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية

تدشين أصغر تويوتا سوبرا في العالم بلمسة طلابية جريئة في طوكيو| صور

أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا
أصغر نسخة مكشوفة من تويوتا GR سوبرا

طريقة عمل الوافل والمقادير الصحيحة

طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل
طريقة عمل الوافل

‏رينو فيلانت 2027 أكبر وأفخم سيارة في تاريخ العلامة

رينو فيلانت
رينو فيلانت
رينو فيلانت

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد