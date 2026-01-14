المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة

قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي: "أشكر مصر على التحضير الجيد المسهل لأجواء العمل فى ظروف مريحة".

وأضاف أن هناك قدرة فى الدبلوماسية المصرية فى التعاطي مع الأمور المعقدة وجمع شرط النجاح للفائدة المشتركة لجميع المعنيين.

وتابع: “هذا الإجتماع سيسجل عنه لاحقا أنه مرحلة متميزة من العمل الدولي، ونثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة فى السودان”.

وأشار: “هذا الإجتماع التشاورى يعتبر إنجاز من إنجازات الدبلوماسية، ويدل على عرفان الجميع بفعالية ونجاح هذه الألية ستساعدنا جميعا على إنجاز الكثير فى المستقبل القريب”.