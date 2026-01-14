أياكس يضم نجل إبراهيموفيتش رسميا

انتقل ماكسيميليان إبراهيموفيتش من نادٍ لعب له والده سابقًا إلى نادٍ آخر، حيث انضم الجناح البالغ من العمر 19 عامًا، نجل أسطورة كرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش، إلى أياكس على سبيل الإعارة من إيه سي ميلان.

وقال ماكسيميليان إبراهيموفيتش: "من الرائع أن والدي لعب أيضًا لأياكس. أنا سعيدٌ لأنني أملك فرصة اللعب هنا أيضًا والتطور".

وأضاف: "أريد أن أكتب قصتي الخاصة. أنا شخص مستقل، ولاعب مستقل، أنا هنا لأحقق أهدافي. وأتطلع بشوقٍ إلى ذلك".

يشغل زلاتان إبراهيموفيتش حاليًا منصب كبير مستشاري ملاك ميلان الأمريكيين، حيث يُمثّل حلقة الوصل الرئيسية بينهم وبين العمليات الرياضية للنادي، بما في ذلك تطوير اللاعبين، وكان له دورٌ هامٌ في انتقال ابنه.

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن أياكس دفع لميلان 3.5 مليون يورو (4 ملايين دولار) مقابل الإعارة حتى نهاية الموسم، وعندها سيكون للنادي الهولندي خيار جعل الصفقة دائمة.