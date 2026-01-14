قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترسم طريق السلام في السودان.. توجيهات رئاسية حاسمة ودعم أممي لمسار التهدئة
الفصائل الفلسطينية تثمن جهود ترامب والوسطاء لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتشكر مصر والرئيس السيسي لدعم القضية
الإمام الأكبر: غاية ما أطمح إليه نصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيا كان دينه أو اعتقاده
صراع مشتعل على صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا قبل الجولات الحاسمة
الرئاسة الفلسطينية تثمن دور مصر والدول الوسيطة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
الفصائل والقوى الفلسطينية من القاهرة تدعو مجلس السلام للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باستيلاء أخرى على قطعة أرض ملك أسرتها
الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
القوى الفلسطينية بالقاهرة: نؤكد التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نأمل الإعلان قريبا عن أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي ظرف بانهيار السودان
قبل صدام السنغال.. تركيز عالٍ داخل معسكر الفراعنة وتحفظ تكتيكي منتظر
رياضة

وصول الفرقة السنغالية إلى ملعب طنجة لمؤازرة أسود التيرانجا

حسام الحارتي

وصلت الفرقة السنغالية إلى ملعب طنجة،  من أجل مؤازرة أسود التيرانجا  قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

ويأتي هذا الحضور في إطار رفع الروح القتالية للاعبين، وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري للقمة المرتقبة.

وتحركت حافلة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق إلى ملعب إبن بطوطة بمدينة طنجة، الذى يستضيف مباراة السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025 في مساء الساعة السابعة.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم مباراة أمام السنغال.

وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويخوض الفراعنة اختبارًا صعبًا أمام منتخب السنغال على ملعب ابن بطوطة، في مباراة تنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بحثًا عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

.ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره نحو اللقب القاري، بعدما تجاوز بنين في دور الـ16، ثم أطاح بكوت ديفوار في ربع النهائي، معتمدًا على الروح القتالية والانضباط التكتيكي.

كما تحمل المباراة طابعًا ثأريًا للفراعنة أمام السنغال، في ظل الذكريات المؤلمة لمواجهتي نهائي نسخة 2021 وملحق التأهل لكأس العالم، حيث يسعى المنتخب بقيادة حسام حسن لاستعادة الهيبة وتحقيق انتصار معنوي كبير.

في المقابل، بلغ منتخب السنغال نصف النهائي بعد فوزه على السودان في دور الـ16، ثم تخطيه منتخب مالي في ربع النهائي، ويطمح لمواصلة تفوقه في المواجهات الأخيرة أمام مصر، في قمة أفريقية توصف بأنها نهائي مبكر بين اثنين من عمالقة القارة.

الفرقة السنغالية ملعب طنجة أسود التيرانجا المنتخب المصري كأس الأمم الإفريقية

