دوري روشن السعودي .. القادسية يسحق الفيحاء 5-0 ويقتحم المربع الذهبي

أكتسح القادسية نظيره الفيحاء بخمس أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الـ 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل جوليان كينونيس هاتريك لفريق القادسية في الدقيقة 47 و53 و61.

وعزز القادسية النتيجة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة87 عن طريق إياد هوسا.

وأخيرا سجل عزز ماتيو ريتيجي الهدف في الدقيقة 90+3 من الوقت الضائع.

بهذة النتيجة، يقتحم القادسية المربع الذهبي في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 30 نقطة محتلا المركز الرابع، وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 13 في المركز الثاني عشر.

