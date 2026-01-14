عضو بالشيوخ: التحرك المصري أنقذ المسار الإنساني ومهّد للمرحلة الثانية

أكد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو لجنة الشباب والرياضةبـ مجلس الشيوخ، أن الجهود المصرية المتواصلة في ملف غزة تمثل نموذجًا للدور المسؤول الذي تضطلع به الدولة المصرية لحماية الشعوب ودعم القضايا العادلة، مشددًا على أن التحرك المصري كان عاملًا حاسمًا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والتمهيد للانتقال إلى مرحلته الثانية.

وأوضح أبو زهرة أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدارت الأزمة برؤية متوازنة جمعت بين التحرك السياسي والدبلوماسي المكثف، والبعد الإنساني العاجل، بما أسهم في تخفيف معاناة المدنيين، وفتح مسارات آمنة لإدخال المساعدات، وتهيئة الأجواء لتهدئة أكثر استدامة في القطاع.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ التنسيق المصري مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا التوافق الدولي يعكس ثقة الأطراف المختلفة في القاهرة كوسيط نزيه وقادر على إدارة الملفات المعقدة بحكمة ومسؤولية.

وأشار أبو زهرة إلى أن ما تحقق يمثل بادرة أمل حقيقية لأهالي غزة، وبداية لمرحلة جديدة يجب أن تركز على التعافي المبكر، ودعم الشباب الفلسطيني، وإعادة بناء مقومات الحياة، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وأمنًا.

وشدد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وحائط صد أمام محاولات فرض الأمر الواقع، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الدولية للبناء على ما تحقق وصولًا إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.