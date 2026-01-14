قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
توك شو

خبير تحكيمي: علامات استفهام على الإدارة التحكيمية لمباراة مصر والسنغال.. وأخطاء مؤثرة

المنتخب المصري
المنتخب المصري
إسراء صبري

قال الكابتن ياسر عبدالرؤوف، الخبير التحكيمي، إن هناك علامات استفهام على الإدارة التحكيمية لمباراة مصر والسنغال، مشيرًا إلى وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة منذ الدقائق الأولى للقاء.
 

وأوضح الكابتن ياسر عبدالرؤوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن لاعب السنغال رقم 5 تجاوز في الدقيقة الرابعة دون أن يحتسب حكم المباراة أي مخالفة، رغم أحقية احتسابها ومحاسبة اللاعب، إلا أن الحكم مرر الواقعة دون تدخل.

وأضاف أن الحكم واصل تجاهل بعض الأخطاء، حيث لم يشهر بطاقة الإنذار في بداية الشوط الثاني رغم وجود مخالفة واضحة ضد اللاعب إمام عاشور.

وأكد: عندي تحفظ على قرار الحكم في هدف السنغال، واللقطة محل جدل وتستحق مراجعة، وعندي درجة شك كبيرة أن هناك كان موقف تسلل على لاعب السنغال في الهدف.

وذكر أن الحكم تجاهل الكثير من الأخطاء والمخالفالت الخاصة بمنتخب السنغال، مضيفا: حصل مخالفة على زيزو، والحكم تجاهل احتساب مخالفة ضد اللاعب السنغالي.

وأردف: حكم المباراة عليه علامات استفهام كثيرة وكان لابد من تغييره.. هما فتحولنا باب الشك، والحكم لم يكن عادلا.

وذكر: كل قرارات الحكم دفعتنا إننا ندافع، وخلق حالة من التوتر، ونتمنى اللي جاي إن شاء الله يكون أفضل، وصلاح ومرموش اعترضا كثيرا على حكم المباراة.

وأردف: أحنا مش عايزين نعمل مشاكل، لازم ندعم منتخب مصر في مشواره في كأس العالم، أه الأداء ممكن ميكنش مرضي لينا، والسنغال فيه لاعبين محترفين كتير.

وأردف: حسام حسن مدرب كبير، وأنا بحيي منتخب مصر، وأتمنى أن تكون فترة إعداد منتخب مصر تليق بمنتخب مصر.

