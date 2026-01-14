خبير تحكيمي: علامات استفهام على الإدارة التحكيمية لمباراة مصر والسنغال.. وأخطاء مؤثرة

قال الكابتن ياسر عبدالرؤوف، الخبير التحكيمي، إن هناك علامات استفهام على الإدارة التحكيمية لمباراة مصر والسنغال، مشيرًا إلى وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة منذ الدقائق الأولى للقاء.



وأوضح الكابتن ياسر عبدالرؤوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن لاعب السنغال رقم 5 تجاوز في الدقيقة الرابعة دون أن يحتسب حكم المباراة أي مخالفة، رغم أحقية احتسابها ومحاسبة اللاعب، إلا أن الحكم مرر الواقعة دون تدخل.

وأضاف أن الحكم واصل تجاهل بعض الأخطاء، حيث لم يشهر بطاقة الإنذار في بداية الشوط الثاني رغم وجود مخالفة واضحة ضد اللاعب إمام عاشور.

وأكد: عندي تحفظ على قرار الحكم في هدف السنغال، واللقطة محل جدل وتستحق مراجعة، وعندي درجة شك كبيرة أن هناك كان موقف تسلل على لاعب السنغال في الهدف.

وذكر أن الحكم تجاهل الكثير من الأخطاء والمخالفالت الخاصة بمنتخب السنغال، مضيفا: حصل مخالفة على زيزو، والحكم تجاهل احتساب مخالفة ضد اللاعب السنغالي.

وأردف: حكم المباراة عليه علامات استفهام كثيرة وكان لابد من تغييره.. هما فتحولنا باب الشك، والحكم لم يكن عادلا.

وذكر: كل قرارات الحكم دفعتنا إننا ندافع، وخلق حالة من التوتر، ونتمنى اللي جاي إن شاء الله يكون أفضل، وصلاح ومرموش اعترضا كثيرا على حكم المباراة.

وأردف: أحنا مش عايزين نعمل مشاكل، لازم ندعم منتخب مصر في مشواره في كأس العالم، أه الأداء ممكن ميكنش مرضي لينا، والسنغال فيه لاعبين محترفين كتير.

وأردف: حسام حسن مدرب كبير، وأنا بحيي منتخب مصر، وأتمنى أن تكون فترة إعداد منتخب مصر تليق بمنتخب مصر.