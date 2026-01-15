تامر عبد الحميد: الإجهاد وتغيير الملعب والسفر سبب خسارة مصر

أعرب تامر عبد الحميد "دونجا" نجم نادي الزمالك السابق عن حزنه بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأضاف دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: حظ أوفر لمنتخب مصر في القادم ولكن الإجهاد وتغيير الملعب والسفر وبعض الأمور الأخرى سبب الخسارة.

وتابع: هدف ساديو ماني جاء بعد خطأ كبير في التمركز للمدافعين، وللأسف الخسارة تحزن جدا بعد ارتفاع سقف الطموحات للمصريين خصوصا بعد الفوز أمام كوت ديفوار.

وواصل: منتخب السنغال ليس أفضل من مصر، ولو أقيمت المباراة في مدينة أغادير كنا سنحقق الفوز، ولو كان صلاح ومرموش في حالتهما الوضع سيختلف.



وأتم: منتخب المغرب قادر على تحقيق البطولة والفوز على السنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.