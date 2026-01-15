عمرو الجرزاوي: منتخب مصر لا يزال عقدة لمنتخبات أفريقيا رغم الخسارة

أكد عمرو الجرزاوي، نائب رئيس تحرير برنامج «الماتش»، أن الجماهير المصرية كانت تحمل آمالًا كبيرة في الوصول إلى المباراة النهائية للفوز على السنغال خلال نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، لكن اللقاء لم يسير وفق توقعاتهم.

وأوضح الجرزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هذه الحالة العاطفية لدى المشجعين كانت واضحة قبل المباراة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في المباريات السابقة بالبطولة.

وأشار الجرزاوي إلى أن انتقال منتخب مصر من مدينة أكادير إلى طنجة كان له تأثير واضح على أداء الفريق، مؤكدًا أن السنغال استغلت الراحة والاستقرار المحلي، حيث امتلأت مدرجات ملعب المباراة بالجماهير السنغالية التي دعمت فريقها بقوة طوال اللقاء، موضحاً أن هذا الفارق ساهم في صعوبة السيطرة على المباراة بالنسبة للمنتخب المصري.

وكشف الجرزاوي أن البعثة الإعلامية المصرية تعرضت لمضايقات من قبل مسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بعد المباراة، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات أثرت على طبيعة تغطية أحداث اللقاء، لكنها لم تقلل من روح الصحفيين في نقل الحقيقة للجماهير.

وشدد نائب رئيس تحرير «الماتش» على أن منتخب مصر لا يزال يشكل عقدة للعديد من فرق أفريقيا، مشيرًا إلى أن الخسارة أمام السنغال لا تقلل من القيمة الفنية للاعبين والجهاز الفني، وأن هناك ضرورة للبناء على ما تم تقديمه خلال البطولة المقبلة، مع مواصلة دعم اللاعبين لتطوير الأداء واستعادة هيبة الكرة المصرية على المستوى القاري.