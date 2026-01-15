وفد عربي رفيع يزور الصين لبحث التحضيرات النهائية للقمة العربية-الصينية الثانية

يجري وفد عربي يضمّ المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من مسؤولي الأمانة العامة، زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2026، وذلك بناءً على دعوة رسمية من الجانب الصيني.

ويترأس الجانب العربي في هذه الزيارة السفير قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فيما يترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

والتقى الوفد العربي خلال اليوم الأول من الزيارة مع مياو ديوي، نائب وزير الخارجية الصيني، وذلك بمقر وزارة الخارجية الصينية، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العربي- الصيني.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، عقد الوفد جلسة مشاورات وتبادل لوجهات النظر حول التحضير للقمة العربية الصينية الثانية، مع وفد من كبار المسؤولين الصينيين المعنيين، برئاسة السفير تشن ويتشينغ، مدير عام إدارة غربي آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن الدورة العشرين لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي-الصيني، التي عُقدت في 21 مايو 2025 بالمملكة المغربية.

وتهدف الزيارة إلى تبادل وجهات النظر بين المسؤولين العرب ونظرائهم الصينيين بشأن القمة العربية الصينية الثانية، المقرر أن تستضيفها جمهورية الصين الشعبية منتصف العام الجاري، بما في ذلك بحث المخرجات المزمع صدورها عن هذه القمة.

وتشمل الزيارة مدينتي بكين وشنغهاي، حيث يلتقي الوفد العربي عددًا من المسؤولين الصينيين المعنيين في المدينتين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى، في بلورة تصور مشترك حول المخرجات الموضوعية للقمة العربية الصينية الثانية، بما يعزز آفاق الشراكة والتعاون بين الجانبين العربي والصيني.