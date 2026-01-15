قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات
اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفد عربي رفيع يزور الصين لبحث التحضيرات النهائية للقمة العربية-الصينية الثانية

الوفد العربي يلتقي مسؤولي الخارجية الصينية
الوفد العربي يلتقي مسؤولي الخارجية الصينية
الديب أبوعلي

يجري وفد عربي يضمّ المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من مسؤولي الأمانة العامة، زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2026، وذلك بناءً على دعوة رسمية من الجانب الصيني.

ويترأس الجانب العربي في هذه الزيارة السفير قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فيما يترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

والتقى الوفد العربي خلال اليوم الأول من الزيارة مع مياو ديوي، نائب وزير الخارجية الصيني، وذلك بمقر وزارة الخارجية الصينية، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العربي- الصيني.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، عقد الوفد جلسة مشاورات وتبادل لوجهات النظر حول التحضير للقمة العربية الصينية الثانية، مع وفد من كبار المسؤولين الصينيين المعنيين، برئاسة السفير تشن ويتشينغ، مدير عام إدارة غربي آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن الدورة العشرين لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي-الصيني، التي عُقدت في 21 مايو 2025 بالمملكة المغربية.

وتهدف الزيارة إلى تبادل وجهات النظر بين المسؤولين العرب ونظرائهم الصينيين بشأن القمة العربية الصينية الثانية، المقرر أن تستضيفها جمهورية الصين الشعبية منتصف العام الجاري، بما في ذلك بحث المخرجات المزمع صدورها عن هذه القمة.

وتشمل الزيارة مدينتي بكين وشنغهاي، حيث يلتقي الوفد العربي عددًا من المسؤولين الصينيين المعنيين في المدينتين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى، في بلورة تصور مشترك حول المخرجات الموضوعية للقمة العربية الصينية الثانية، بما يعزز آفاق الشراكة والتعاون بين الجانبين العربي والصيني.

جامعة الدول العربية جمهورية الصين الشعبية المندوبين الدائمين الأمانة العامة الصين السفير قحطان طه خلف جمهورية العراق خالد بن محمد منزلاوي قطاع الشؤون السياسية الدولية وزير الخارجية الصيني وزارة الخارجية الصينية القمة العربية الصينية الثانية السفير تشن ويتشينغ الخارجية الصينية القمة العربية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

محمد الشناوي

وائل جمعة يعلق على أداء محمد الشناوي في مباراة السنغال

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

كيف نعيش نعمة الإسراء والمعراج ونحوّلها إلى يقظة روحية؟.. عمرو الورداني يجيب

فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

الأوقاف تواصل فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

دار الإفتاء

أمانة ومسئولية عظيمة.. أمين الإفتاء يوضح حقوق الأبناء على الأم

بالصور

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد