قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
السلطة القضائية في إيران تنفي إصدارها أي حكم بإعـ.ـدام عرفان سلطاني
أهم النصائح المرورية لتجنب حوادث الشبورة الكثيفة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آلية بالكامل.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمود مطاوع

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة لميناء السخنة لتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات.

وتتميز المحطة بأنها محطة آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاق STS ، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

 وتعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل: نظام إدارة محطة الحاويات   TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS  و RFID غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

كما سيتم تشغيل المحطة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية.

البحر الأحمر لتداول الحاويات ميناء السخنة مجلس الوزراء محطة حاويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

كيف نعيش نعمة الإسراء والمعراج ونحوّلها إلى يقظة روحية؟.. عمرو الورداني يجيب

فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

الأوقاف تواصل فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

دار الإفتاء

أمانة ومسئولية عظيمة.. أمين الإفتاء يوضح حقوق الأبناء على الأم

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد