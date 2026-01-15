آلية بالكامل.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة لميناء السخنة لتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات.

وتتميز المحطة بأنها محطة آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاق STS ، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وتعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل: نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS و RFID غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

كما سيتم تشغيل المحطة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية.