وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وكالة الأنباء الأردنية، أعلنت عن وجود هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في العراق تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر دون تسجيل إصابات، على الحدود العراقية - الإيرانية شمال شرقي محافظة البصرة.

تسجيل هزة أرضية



وذكرت الهيئة في بيان: "سجلنا هزة أرضية مساء اليوم الأحد على الحدود العراقية - الإيرانية تبعد مسافة 60 كم شمال شرقي محافظة البصرة، بلغت قوتها 4.7 درجة".





وأوضح البيان أنه تم الشعور بالهزة في محافظة البصرة والمناطق المحيطة بها.





ولم يعلن عن تسجيل إصابات، لكنها أهابت بالمواطنين الالتزام بالتحذيرات المتبعة.