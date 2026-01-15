مديرة تعليم البحر الأحمر تتابع توزيع طلاب المزدوج على مواقع التدريب

تابعت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إجراءات توزيع طلاب الصف الثاني شعبة «الوجبات السريعة» (أمريكانا) بمدرسة أحمد عرابي الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج، على أماكن التدريب العملي .

جاءت المتابعة في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة دعم منظومة التعليم الفني المزدوج وربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وحضر عملية المتابعة كل من الأستاذ محمد محمد صالح، مسؤول المهن الفندقية بالإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بالوزارة، والأستاذة شيماء سامي ضرغام، مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية، والأستاذ نبيل سعيد يوسف، مدير مدرسة أحمد عرابي الفندقية، إلى جانب الأستاذ عبيد حسن دياب، المسؤول عن الإشراف على تدريب الطلاب، والأستاذ محمد عبد العزيز، ممثل شركة أمريكانا بالقاهرة.

واطمأنت مدير المديرية خلال المتابعة على آليات توزيع الطلاب، ومدى توافق أماكن التدريب مع التخصص الدراسي، بما يضمن اكتساب الطلاب المهارات العملية والخبرات المهنية اللازمة، في إطار منظومة التعليم المزدوج التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الالتحاق بسوق العمل بكفاءة.

وأكدت الأستاذة فايزة أحمد أهمية الشراكة مع كبرى المؤسسات والشركات العاملة في المجال الفندقي والخدمي، مشيدة بالتعاون المثمر مع شركة أمريكانا، ودورها في دعم العملية التعليمية والتدريبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني بالمحافظة.