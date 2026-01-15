قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرة تعليم البحر الأحمر تتابع توزيع طلاب المزدوج على مواقع التدريب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تابعت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إجراءات توزيع طلاب الصف الثاني شعبة «الوجبات السريعة» (أمريكانا) بمدرسة أحمد عرابي الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج، على أماكن التدريب العملي .

جاءت المتابعة في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة دعم منظومة التعليم الفني المزدوج وربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وحضر عملية المتابعة كل من الأستاذ محمد محمد صالح، مسؤول المهن الفندقية بالإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بالوزارة، والأستاذة شيماء سامي ضرغام، مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية، والأستاذ نبيل سعيد يوسف، مدير مدرسة أحمد عرابي الفندقية، إلى جانب الأستاذ عبيد حسن دياب، المسؤول عن الإشراف على تدريب الطلاب، والأستاذ محمد عبد العزيز، ممثل شركة أمريكانا بالقاهرة.

واطمأنت مدير المديرية خلال المتابعة على آليات توزيع الطلاب، ومدى توافق أماكن التدريب مع التخصص الدراسي، بما يضمن اكتساب الطلاب المهارات العملية والخبرات المهنية اللازمة، في إطار منظومة التعليم المزدوج التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الالتحاق بسوق العمل بكفاءة.

وأكدت الأستاذة فايزة أحمد أهمية الشراكة مع كبرى المؤسسات والشركات العاملة في المجال الفندقي والخدمي، مشيدة بالتعاون المثمر مع شركة أمريكانا، ودورها في دعم العملية التعليمية والتدريبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني بالمحافظة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

كيف نعيش نعمة الإسراء والمعراج ونحوّلها إلى يقظة روحية؟.. عمرو الورداني يجيب

فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

الأوقاف تواصل فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

دار الإفتاء

أمانة ومسئولية عظيمة.. أمين الإفتاء يوضح حقوق الأبناء على الأم

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد