قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئاسة حي جنوب الغردقة تضبط 15 مخالفة إشغال بطريق الشيراتون

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شنت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة مسائية مكبرة على طريق الشيراتون، أسفرت عن ضبط 15 مخالفة إشغال طريق، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي لكافة أشكال التعدي على حرم الطريق العام، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الحملة بقيادة مساعد رئيس الحي وقسم الإشغالات، وبالاشتراك مع شرطة المرافق، وتحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حيث استهدفت إعادة الانضباط للطريق العام ورفع الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 مخالفة تمثلت في تعدي عدد من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المساحات المخصصة لهم، وافتراش الطريق العام بالمخالفة للقانون.

وأكد اللواء أحمد جبر أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورفع جميع الإشغالات التي تم ضبطها، مشددًا على أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما وجّه رئيس الحي قسم الإشغالات والمحال بالتنبيه المشدد على أصحاب المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المحددة، وعدم التعدي على حرم الطريق العام، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

خبار البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة مدن البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

ترشيحاتنا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

الحرس الثوري

القوات في أعلى مستويات الجاهزية.. الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا

باكستان وإيطاليا

باكستان وإيطاليا تؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد