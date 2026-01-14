رئاسة حي جنوب الغردقة تضبط 15 مخالفة إشغال بطريق الشيراتون

شنت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة مسائية مكبرة على طريق الشيراتون، أسفرت عن ضبط 15 مخالفة إشغال طريق، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي لكافة أشكال التعدي على حرم الطريق العام، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت الحملة بقيادة مساعد رئيس الحي وقسم الإشغالات، وبالاشتراك مع شرطة المرافق، وتحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، حيث استهدفت إعادة الانضباط للطريق العام ورفع الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 مخالفة تمثلت في تعدي عدد من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المساحات المخصصة لهم، وافتراش الطريق العام بالمخالفة للقانون.

وأكد اللواء أحمد جبر أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورفع جميع الإشغالات التي تم ضبطها، مشددًا على أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما وجّه رئيس الحي قسم الإشغالات والمحال بالتنبيه المشدد على أصحاب المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المحددة، وعدم التعدي على حرم الطريق العام، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين.