اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تترقب الأوساط الدينية والعلمية نتائج الحسابات الفلكية التي تسهم في تحديد موعد غرة شهر الصيام، وسط مؤشرات فلكية حاسمة تتزامن مع ظاهرة نادرة يشهدها الفضاء خلال الأيام المقبلة.

الأحد 18 يناير لحظة الحسم فلكيًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير سيشهد ظاهرة فلكية مهمة تتمثل في حدوث اقتران كامل بين القمر والشمس والأرض، حيث تصطف الأجرام السماوية الثلاثة على استقامة واحدة.

ويُعد هذا الاقتران مؤشرًا علميًا دقيقًا على نهاية شهر رجب فلكيًا، ما يعني أن الشهر سيكون متممًا لـ30 يومًا، على أن تكون غرة شهر شعبان فلكيًا يوم 20 يناير وفقًا للحسابات الفلكية المُعتمدة.

ما الذي يحدث للقمر أثناء الاقتران؟

خلال هذه الظاهرة، يكون القمر في مرحلة المحاق، حيث يقع بين الأرض والشمس، فتواجه الجهة المضيئة من القمر الشمس، بينما تكون الجهة المواجهة للأرض مظلمة بالكامل، ما يجعل رصد القمر مستحيلًا سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات.

وفي هذه المرحلة:

يشرق القمر ويغرب مع الشمس

لا يظهر في السماء ليلًا

يختفي قرصه تماما عن الرؤية

وهي لحظة تمثل نهاية دورة قمرية وبداية أخرى جديدة.

هل يختفي قمر شعبان بالكامل؟

فلكيا يختفي قمر شهر شعبان تماما خلال يوم الاقتران، ولا يعود للظهور إلا بعد انفصاله عن الشمس، حين يولد الهلال الجديد ويبدأ في الظهور التدريجي بعد غروب الشمس في الأيام التالية.

ويعتمد ظهور الهلال على عدة عوامل، أبرزها:

مدة مكث القمر فوق الأفق بعد الغروب

صفاء الأجواء وخلو السماء من السحب والغبار

زاوية الاستطالة بين القمر والشمس

موعد ولادة هلال رمضان فلكيًا

بحسب الدراسات الفلكية، سيولد هلال شهر رمضان مباشرة يوم الأربعاء 18 فبراير، ليكون هذا اليوم متممًا لشهر شعبان، على أن تكون غرة شهر رمضان فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير.

ومن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة والمحافظات لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية.

الرؤية الشرعية تبقى الفيصل

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هذه الحسابات تهدف إلى تقديم دعم علمي دقيق للجهات المختصة، مع التشديد على أن الرؤية الشرعية للهلال تظل الأساس المعتمد في الإعلان الرسمي عن بدايات الشهور الهجرية.

طقس رمضان وساعات الصيام

وتشير التوقعات المناخية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيأتي بأجواء شتوية معتدلة، ما ينعكس على ساعات الصيام التي يُتوقع أن تبدأ بنحو 13 ساعة و20 دقيقة في اليوم الأول، وتزداد تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر.

المحاق مرحلة فلكية مفصلية

المحاق هو إحدى مراحل القمر الأساسية، ويمثل الفترة التي يختفي فيها القمر كليا عن الأنظار، وتستمر هذه المرحلة لساعات إلى يوم تقريبًا، يعقبها ظهور الهلال الجديد إيذانا ببدء شهر قمري جديد.