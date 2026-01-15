قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15 يناير 2026 | فيديو
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تترقب الأوساط الدينية والعلمية نتائج الحسابات الفلكية التي تسهم في تحديد موعد غرة شهر الصيام، وسط مؤشرات فلكية حاسمة تتزامن مع ظاهرة نادرة يشهدها الفضاء خلال الأيام المقبلة.

الأحد 18 يناير لحظة الحسم فلكيًا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير سيشهد ظاهرة فلكية مهمة تتمثل في حدوث اقتران كامل بين القمر والشمس والأرض، حيث تصطف الأجرام السماوية الثلاثة على استقامة واحدة.

ويُعد هذا الاقتران مؤشرًا علميًا دقيقًا على نهاية شهر رجب فلكيًا، ما يعني أن الشهر سيكون متممًا لـ30 يومًا، على أن تكون غرة شهر شعبان فلكيًا يوم 20 يناير وفقًا للحسابات الفلكية المُعتمدة.

ما الذي يحدث للقمر أثناء الاقتران؟

خلال هذه الظاهرة، يكون القمر في مرحلة المحاق، حيث يقع بين الأرض والشمس، فتواجه الجهة المضيئة من القمر الشمس، بينما تكون الجهة المواجهة للأرض مظلمة بالكامل، ما يجعل رصد القمر مستحيلًا سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات.

وفي هذه المرحلة:

يشرق القمر ويغرب مع الشمس

لا يظهر في السماء ليلًا

يختفي قرصه تماما عن الرؤية

وهي لحظة تمثل نهاية دورة قمرية وبداية أخرى جديدة.

هل يختفي قمر شعبان بالكامل؟

فلكيا يختفي قمر شهر شعبان تماما خلال يوم الاقتران، ولا يعود للظهور إلا بعد انفصاله عن الشمس، حين يولد الهلال الجديد ويبدأ في الظهور التدريجي بعد غروب الشمس في الأيام التالية.

ويعتمد ظهور الهلال على عدة عوامل، أبرزها:

مدة مكث القمر فوق الأفق بعد الغروب

صفاء الأجواء وخلو السماء من السحب والغبار

زاوية الاستطالة بين القمر والشمس

موعد ولادة هلال رمضان فلكيًا

بحسب الدراسات الفلكية، سيولد هلال شهر رمضان مباشرة يوم الأربعاء 18 فبراير، ليكون هذا اليوم متممًا لشهر شعبان، على أن تكون غرة شهر رمضان فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير.

ومن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة والمحافظات لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية.

الرؤية الشرعية تبقى الفيصل

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هذه الحسابات تهدف إلى تقديم دعم علمي دقيق للجهات المختصة، مع التشديد على أن الرؤية الشرعية للهلال تظل الأساس المعتمد في الإعلان الرسمي عن بدايات الشهور الهجرية.

طقس رمضان وساعات الصيام

وتشير التوقعات المناخية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيأتي بأجواء شتوية معتدلة، ما ينعكس على ساعات الصيام التي يُتوقع أن تبدأ بنحو 13 ساعة و20 دقيقة في اليوم الأول، وتزداد تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر.

المحاق مرحلة فلكية مفصلية

المحاق هو إحدى مراحل القمر الأساسية، ويمثل الفترة التي يختفي فيها القمر كليا عن الأنظار، وتستمر هذه المرحلة لساعات إلى يوم تقريبًا، يعقبها ظهور الهلال الجديد إيذانا ببدء شهر قمري جديد.

شهر رمضان شهر رمضان المبارك الحسابات الفلكية نتائج الحسابات الفلكية ظاهرة نادرة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اقتران كامل بين القمر والشمس والأرض قمر شعبان هلال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

كيف نعيش نعمة الإسراء والمعراج ونحوّلها إلى يقظة روحية؟.. عمرو الورداني يجيب

فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

الأوقاف تواصل فعاليات الدورة التدريبية لـ 15 من أئمة وقضاة الفلبين

دار الإفتاء

أمانة ومسئولية عظيمة.. أمين الإفتاء يوضح حقوق الأبناء على الأم

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد