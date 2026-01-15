قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمستشفيات الجيزة خلال عام 2025

مستشفي شبرامنت
مستشفي شبرامنت
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 31 مليونًا و288 ألفًا و97 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الجيزة خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات الـ21 قدمت 5 ملايين و793 ألفًا و696 خدمة، شملت الاستقبال والطوارئ والعمليات الجراحية والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، إلى جانب 3 ملايين و934 ألفًا و742 مستفيدًا من العيادات الصباحية، و406 آلاف و597 من العيادات المسائية. كما تم تقديم 14,275 خدمة عبر التشخيص عن بُعد، و79 قافلة علاجية استفاد منها 62 ألفًا و596 مواطنًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

وقدمت مراكز ووحدات الرعاية الأولية، 10 ملايين و406 آلاف و426 خدمة، تضمنت الاستقبال والعيادات والعلاج الطبيعي والمعامل وتنظيم الأسرة، مع تفعيل 17 عيادة مسائية، وتطوير 51 وحدة صحية، واعتماد 10 وحدات من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وتم تقديم 15 مليونًا و87 ألفًا و975 خدمة لجميع الفئات العمرية، لتعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة في إطار المبادرات الرئاسية.

إضافة 92 سرير رعاية مركزة

شهدت المستشفيات تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والتجهيزات الحديثة، بإضافة 92 سرير رعاية مركزة، واستحداث خدمات جديدة مثل تشغيل أجهزة الماموجرام والأشعة المقطعية، وتفعيل التشخيص عن بُعد، وبرامج مكافحة المضادات الحيوية، إلى جانب تجهيز أقسام الرعاية المركزة للقلب والأطفال، وتوفير أجهزة حديثة للعلاج الطبيعي والمعامل، وافتتاح وحدات غسيل كلوي وغرف عمليات جديدة بعدد من المستشفيات الرئيسية.

وأكد الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، قرب افتتاح  مستشفى بولاق العام كأكبر صرح طبي مجهز، مع تكثيف التدريب المهني للكوادر الطبية، وتفعيل الحملات التوعوية، والحملات الرقابية على المنشآت غير الحكومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

الصحة محافظة الجيزة 2025 وزارة الصحة والسكان مراكز الرعاية الأولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

القولون

بتترمي في الزبالة .. مادة مهملة تمنع الأمراض الشائعة وتعالج القولون

لحمة الرأس

طريقة عمل طاجن لحمة الراس ببوكيه جارنيه في الفرن

زيت جوز الهند

عشان ماتحصلش نتيجة عكسية.. إليك الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت جوز الهند

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد