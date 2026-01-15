قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهند تجدد دعوتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 117 من مصر إلى قطاع غزة
أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..الأرصاد تحذر من طقس اليوم
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وقف أعمال بناء مخالف ومصادرة معدات بمنطقة «الإنتر» وإزالة رووف غير مرخص بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أوقفت رئاسة حي جنوب الغردقة أعمال بناء مخالف، وصادرت معدات مستخدمة في المخالفة بمنطقة «الإنتر»، كما نفذت إزالة رووف غير مرخص بمنطقة «المارينا»، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لكافة مخالفات البناء دون ترخيص، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وكلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، بالتنسيق مع مساعد رئيس الحي، باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال المخالفات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية المكثفة لقسم المتابعة الميدانية والتنظيم بالحي.

وأوضح رئيس الحي أنه تم رصد عقار بمنطقة «الإنتر» شرع مالكه في تنفيذ أعمال بناء مخالفة على نسبة الفراغ، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط البنائية المعمول بها، وعلى الفور جرى إيقاف الأعمال ومنع استكمال أي إنشاءات داخل العقار.

وأضاف أنه تم التحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف، والتي شملت ونشًا و2 عربة يدوية «برويطة»، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لضمان عدم تكرار المخالفة.

وفي السياق ذاته، أشار اللواء أحمد جبر إلى قيام أجهزة الحي بإزالة رووف مخالف بمنطقة «المارينا» على مساحة تقدر بنحو 90 مترًا مربعًا، عبارة عن شدة خشبية وصبة خرسانية حديثة، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار الحملات الميدانية لرصد أي مخالفات بناء جديدة، والتعامل معها بشكل فوري وحاسم، حفاظًا على الانضباط العمراني وتطبيقًا للقانون.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

ترشيحاتنا

عقارات

البستاني: زيادات أسعار العقارات انعكاس للتكلفة لا فقاعة.. والسوق يتجه للانضباط في 2026

وزير البترول يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي مع جامعتي "كيرتن" و"كولورادو"

وزير البترول يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي مع جامعتي "كيرتن" و"كولورادو"

سعر الجنيه الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد