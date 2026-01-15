وقف أعمال بناء مخالف ومصادرة معدات بمنطقة «الإنتر» وإزالة رووف غير مرخص بالغردقة

أوقفت رئاسة حي جنوب الغردقة أعمال بناء مخالف، وصادرت معدات مستخدمة في المخالفة بمنطقة «الإنتر»، كما نفذت إزالة رووف غير مرخص بمنطقة «المارينا»، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لكافة مخالفات البناء دون ترخيص، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وكلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، بالتنسيق مع مساعد رئيس الحي، باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال المخالفات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية المكثفة لقسم المتابعة الميدانية والتنظيم بالحي.

وأوضح رئيس الحي أنه تم رصد عقار بمنطقة «الإنتر» شرع مالكه في تنفيذ أعمال بناء مخالفة على نسبة الفراغ، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط البنائية المعمول بها، وعلى الفور جرى إيقاف الأعمال ومنع استكمال أي إنشاءات داخل العقار.

وأضاف أنه تم التحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف، والتي شملت ونشًا و2 عربة يدوية «برويطة»، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لضمان عدم تكرار المخالفة.

وفي السياق ذاته، أشار اللواء أحمد جبر إلى قيام أجهزة الحي بإزالة رووف مخالف بمنطقة «المارينا» على مساحة تقدر بنحو 90 مترًا مربعًا، عبارة عن شدة خشبية وصبة خرسانية حديثة، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار الحملات الميدانية لرصد أي مخالفات بناء جديدة، والتعامل معها بشكل فوري وحاسم، حفاظًا على الانضباط العمراني وتطبيقًا للقانون.