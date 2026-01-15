خبير مروري يوجه رسائل هامة للمواطنين للتعامل مع الظروف الجوية

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الحالة المرورية اليوم الخميس تشهد كثافات متوسطة وتباطؤًا في حركة السير على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن انخفاض درجات الحرارة ووجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والزراعية والمطلة على المسطحات المائية، وكورنيش النيل وطريق الواحات، أدى إلى تباطؤ حركة السيارات.



وأشار إلى انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية لمتابعة الحركة على مدار اليوم، مع تركّز الكثافات قرب المدارس والجامعات والمصالح الحكومية.



وشدد على ضرورة التأكد من الصلاحية الفنية للسيارات، خاصة الإطارات، وتوافر طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية.



وطالب قائدي السيارات بخفض السرعة إلى 30 كم/س داخل المدن و70–80 كم/س على الطرق السريعة، والالتزام بالتعليمات المرورية.



وأوضح فتح محور عمرو بن العاص بالكامل، واستمرار غلق شارع الهرم بسبب أعمال المترو، مع إرشاد السائقين لبدائل مرورية.