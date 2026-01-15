قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: حزب الوفد سيعود لصدارة المشهد السياسي من جديد

المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد
المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، إن حزب الوفد سيعود لصدارة المشهد السياسي من جديد.

وأكد أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد قد يمرض ولكنه لن يموت برجاله وشيوخه وشبابه والمرأة الوفدية ، لأنهم تربوا في مدرسة الوفد الوطنية.

وأصدر المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد بيان بشأن انتخابات رئاسة حزب الوفد.

ووجه أبو شقة في بيانه رسالة إلى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، قائلا: "أفزعني ما علمت به مؤخراً مساء اليوم أنه تم إعلان كشوف الهيئة الوفدية على لوحة بمبنى الحزب متضمنةً أسماء أعضاء الهيئة الوفدية الذين لهم حق انتخاب رئيس الحزب في الانتخابات التي ستجري يوم 30 يناير 2026، وأنها هي الهيئة الوفدية التي انتخبت الهيئة العليا الحالية يوم 28/11/2022، وأن تلك الهيئة كانت بناءْ على موافقة الهيئة العليا".

وأضاف أبو شقة: ولما كانت أسماء الهيئة الوفدية المعلنة قد خلت من أعضاء اللجان النوعية التي كانت ضمن الهيئة الوفدية التي جرت أساسها انتخابات رئيس الحزب في 11/3/2022 ، ولما كان نص المادة (10) من اللائحة قد تضمن تشكيل الهيئة الوفدية على نحو محدد ومن بينها أعضاء اللجان النوعية وكان من المقرر قانوناً أنه لا اجتهاد مع صراحة النص.

وتابع : ومن ثم فإن عدم إدراج أعضاء اللجان النوعية بالجمعية العمومية التي ستجري عليها انتخابات رئيس الحزب يوم 30/1/2026 مع أن أسماء أعضاء تلك اللجان النوعية كانت ضمن أعضاء الجمعية العمومية التي تم انتخاب رئيس الحزب الحالي على أساسها ومن ثم فإن استبعاد اللجان النوعية من أسماء الهيئة الوفدية ما قد يعرض سلامة العملية الانتخابية ويشوبها بالبطلان إذ لا يملك رئيس الحزب أو أي مؤسسة من مؤسسات الحزب مخالفة اللائحة التي هي بمثابة دستور الحزب وإلا شاب القرار بالبطلان.

واختتم: "نلفت نظر رئيس الحزب واللجنة المشرفة على العملية الانتخابية عرض الأمر على لجنة شئون الأحزاب لأخذ رأيها حتى نكون أمام سلامة للعملية الانتخابية  ولا أبغي سوى أن نكون أمام انتخابات جادة لا يشوبها أي عوار وأشهد الله على ذلك.. اللهم اشهد فإني قد بلغت".

المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق المرشح لرئاسة حزب الوفد حزب الوفد المشهد السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء بالصين لبحث خطوات إقامة مصنعي بطاريات وأنظمة ربط المحطات

وزارة العمل

ملتقى توظيف يوفّر 1700 فرصة عمل بالسويس بمشاركة 26 شركة الأحد المقبل

تكرم الكوادر الإدارية والفنية المتعاونة في تنظيم برنامج PMP

نقيب المهندسين يكرم الكوادر الإدارية والفنية المتعاونة في تنظيم برنامج PMP

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد