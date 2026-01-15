بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: حزب الوفد سيعود لصدارة المشهد السياسي من جديد

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، إن حزب الوفد سيعود لصدارة المشهد السياسي من جديد.

وأكد أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد قد يمرض ولكنه لن يموت برجاله وشيوخه وشبابه والمرأة الوفدية ، لأنهم تربوا في مدرسة الوفد الوطنية.

وأصدر المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد بيان بشأن انتخابات رئاسة حزب الوفد.

ووجه أبو شقة في بيانه رسالة إلى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، قائلا: "أفزعني ما علمت به مؤخراً مساء اليوم أنه تم إعلان كشوف الهيئة الوفدية على لوحة بمبنى الحزب متضمنةً أسماء أعضاء الهيئة الوفدية الذين لهم حق انتخاب رئيس الحزب في الانتخابات التي ستجري يوم 30 يناير 2026، وأنها هي الهيئة الوفدية التي انتخبت الهيئة العليا الحالية يوم 28/11/2022، وأن تلك الهيئة كانت بناءْ على موافقة الهيئة العليا".

وأضاف أبو شقة: ولما كانت أسماء الهيئة الوفدية المعلنة قد خلت من أعضاء اللجان النوعية التي كانت ضمن الهيئة الوفدية التي جرت أساسها انتخابات رئيس الحزب في 11/3/2022 ، ولما كان نص المادة (10) من اللائحة قد تضمن تشكيل الهيئة الوفدية على نحو محدد ومن بينها أعضاء اللجان النوعية وكان من المقرر قانوناً أنه لا اجتهاد مع صراحة النص.

وتابع : ومن ثم فإن عدم إدراج أعضاء اللجان النوعية بالجمعية العمومية التي ستجري عليها انتخابات رئيس الحزب يوم 30/1/2026 مع أن أسماء أعضاء تلك اللجان النوعية كانت ضمن أعضاء الجمعية العمومية التي تم انتخاب رئيس الحزب الحالي على أساسها ومن ثم فإن استبعاد اللجان النوعية من أسماء الهيئة الوفدية ما قد يعرض سلامة العملية الانتخابية ويشوبها بالبطلان إذ لا يملك رئيس الحزب أو أي مؤسسة من مؤسسات الحزب مخالفة اللائحة التي هي بمثابة دستور الحزب وإلا شاب القرار بالبطلان.

واختتم: "نلفت نظر رئيس الحزب واللجنة المشرفة على العملية الانتخابية عرض الأمر على لجنة شئون الأحزاب لأخذ رأيها حتى نكون أمام سلامة للعملية الانتخابية ولا أبغي سوى أن نكون أمام انتخابات جادة لا يشوبها أي عوار وأشهد الله على ذلك.. اللهم اشهد فإني قد بلغت".