بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق عن موعد ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

وقال أبو شقة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه سيتقدم غدا الثلاثاء بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد في تمام الساعة الواحدة إلا الربع ظهرا.

وواصلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها، اليوم الإثنين 5 يناير 2026، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الثالث على التوالي، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بالمقر الرئيسي بالدقي؛ لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب، المزمع عقدها في 30 يناير الجاري.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح حتى الخامسة من مساء يوم الخميس 8 يناير 2026.

واستقبلت اللجنة، السبت الماضي، اثنين من المرشحين على مدار اليوم، وهما: الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل، فيما لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه أمس الأحد.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل الرقم 50 و54 لسنة 2025، بتاريخ 30 ديسمبر 2025، والذي نصَّ على “إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 30 يناير 2026”.

وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد، كلًا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.