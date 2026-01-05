قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
معتز الخصوصي

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق عن موعد ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

وقال أبو شقة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه سيتقدم غدا الثلاثاء بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد في تمام الساعة الواحدة إلا الربع ظهرا.

وواصلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها، اليوم الإثنين 5 يناير 2026، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الثالث على التوالي، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بالمقر الرئيسي بالدقي؛ لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب، المزمع عقدها في 30 يناير الجاري.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح حتى الخامسة من مساء يوم الخميس 8 يناير 2026.

واستقبلت اللجنة، السبت الماضي، اثنين من المرشحين على مدار اليوم، وهما: الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل، فيما لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه أمس الأحد.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل الرقم 50 و54 لسنة 2025، بتاريخ 30 ديسمبر 2025، والذي نصَّ على “إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 30 يناير 2026”.

وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد، كلًا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.

المستشار بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد رئاسة حزب الوفد مجلس الشيوخ المستشار طارق عبدالعزيز

