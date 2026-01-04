قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
برلمان

غدا.. السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

يتقدم  الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد  الساعة الواحدة ظهر غد الاثنين بمقر حزب الوفد بالدقى.

كان الدكتور السيد البدوي قد أعلن أن ترشحه لرئاسة حزب الوفد جاء بضغوط شديدة من قيادات وأعضاء حزب الوفد للترشح واتهمه البعض بخيانة الوفد والوطن إذا لم يترشح لذا قرر الترشح نزولا على رغبة الوفديين.

وأضاف الدكتور السيد البدوي أن هناك 3 محاور هامة ضمن برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن  المحور الأول هو المحور التنظيمى مؤكدا فى هذا الصدد أهمية التواصل مع الشارع المصري فى العزب والقرى والمراكز والأقسام والمدن وهذا أمر يحتاج إلى دعم ونشاط كبير من الحزب. 

كما أوضح  الدكتور السيد البدوي  أن المحور الثانى هو المحور الاعلامى حيث أن الحزب يمتلك صحيفة الوفد العريقة وهى تراث لكنها تراجعت مثل كل الصحف الورقية ولدينا بوابة الوفد التى كانت فى ترتيب المواقع رقم 2 وفقا لترتيب اليكسا لكن اليوم هناك منافسة مع عشرات البوابات الإلكترونية لكن دون إمكانيات مع أن لدينا كوادر صحفية هائلة وبعضهم كانوا شبابا ضمن فريق عمل جريدة الوفد عندما كان توزيعها يتخطى 800 الف نسخة لذلك لدى خطة لتحويل المؤسسة الصحفية للوفد إلى مؤسسة إعلامية شاملة بوابة وجريدة ومنصة إعلامية خاصة أن لدينا عدد  من الصحفيين نريد استيعابهم كما سوف نقوم بعمل بوابة إلكترونية محلية وكلها تصب فى الجريدة الام.

وأضاف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد أن المحور الثالث هو الخطاب السياسى للشارع وهذا أمر هام حيث لم يتم الاهتمام  به فى السنوات الأخيرة..ونواب الوفد عددهم قليل كما أن لجان الوفد بالمحافظات لا تعمل كما كانت من قبل ، قائلا:" سنعمل على تعديل لائحة حزب الوفد".

 وفى هذا الصدد أشار الدكتور السيد البدوي إلى أن دور رئيس الحزب فى اللائحة ليس له صلاحيات مطلقة مشيرا إلى أن زعيم الوفد الأسبق فؤاد باشا سراج الدين وهو قيمة وقامة كان عندما يتخذ أى قرار يجتمع مع الهيئة العليا للحزب لاتخاذ القرار  مثل اختيار رئيس تحرير جريدة الوفد أو رئيس الهيئة البرلمانية للحزب على سبيل المثال.

وأكد  الدكتور السيد البدوي أن ترشح المستشار بهاء الدين أبوشقة والدكتور هانى سرى الدين لرئاسة حزب الوفد يثرى العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن فؤاد بدراوى من المساندين له .

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق حزب الوفد الوفديين الشارع المصري

