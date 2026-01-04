أبو شقة يكشف تفاصيل مهمة من موقفه للترشح لرئاسة حزب الوفد

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، القيادي بحزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ السابق، إن مسألة الترشح لرئاسة حزب الوفد لم تكن مطروحة لديه في البداية، إلا أن قراءة الواقع السياسي الحالي تفرض نفسها، خاصة في ظل ما تحقق من استقرار أمني واقتصادي.

وأكد "أبو شقة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، أن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيلًا حقيقيًا للمادة الخامسة من الدستور، التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي يجب أن يشهد وجود حزبين فاعلين، يكون من بينهما حزب الوفد كحزب داعم وأساسي على الساحة السياسية.

وأوضح أن ممارسة المعارضة يجب أن تقوم على النقد الموضوعي "بأدب ودون إساءة"، معتبرًا أن هذا النهج يُعد فقهًا دستوريًا سليمًا يقوم على وضع الحلول وتحمل المسؤولية، وهو ما يعكس التاريخ العريق لحزب الوفد.

وأضاف أن حزب الوفد، باعتباره حزبًا ديمقراطيًا ذا جذور تاريخية، يفتح المجال أمام من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على الترشح وتحمل المسؤولية، مشددًا على أن الأساس في أي ترشح هو القدرة على حل المشكلات والتصدي للتحديات القائمة.

واختتم أبو شقة تصريحاته، بالتأكيد على ثقته في أعضاء حزب الوفد وما يتمتعون به من وعي وثقافة سياسية تؤهل الحزب للقيام بدوره الوطني في المرحلة المقبلة.