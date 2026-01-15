بورصة الكويت تختتم تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

اختتمت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع مؤشراتها، حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 62.93 نقطة بما نسبته 0.71% ليصل إلى مستوى 8748.94 نقطة، إذ جرى تداول نحو 213 مليون سهم عبر 18 ألفا و87 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 59.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 83.63 نقطة بما نسبته 1.03% ليصل إلى مستوى 8060.18 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 97 مليون سهم من خلال 8419 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 15.9 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 61.02 نقطة بما نسبته 0.65% ليصل إلى مستوى 9352.09 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 116 مليون سهم عبر 9668 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 43.3 مليون دينار كويتي.

كذلك انخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 140.47 نقطة بما نسبته 1.62% ليصل إلى مستوى 8510.96 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 60 مليون سهم عبر 5054 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 10.8 مليون دينار كويتي.