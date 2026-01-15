حملة مكبرة بأسيوط الجديدة تسفر عن غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا

نفذ جهاز مدينة أسيوط الجديدة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع، أسفرت عن غلق وتشميع 14 محلًا تجاريًا مخالفًا لاشتراطات التراخيص، وذلك في عدد من مناطق المدينة من بينها الحي الأول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



جاءت الحملة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبناءً على تعليمات المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بالحفاظ على المظهر الحضاري ومنع مظاهر العشوائية وفرض الانضباط بالمدينة.

التصدي لظاهرة النباشين

وشملت الحملة متابعة تراخيص تشغيل الأنشطة التجارية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب التصدي لظاهرة النباشين، حيث تم تحرير عدد من المحاضر والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفات.



وشارك في تنفيذ الحملة إدارات الأمن والتنمية وتراخيص التشغيل بجهاز المدينة، بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير، في إطار خطة متكاملة لتطبيق القانون بكل حزم.



وأكد رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة أن الحملات مستمرة بشكل دوري بجميع أحياء المدينة، داعيًا أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى سرعة توفيق أوضاعهم القانونية والتقدم بطلبات التراخيص اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية.