الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
حملة مكبرة بأسيوط الجديدة تسفر عن غلق وتشميع 14 محلًا مخالفًا
إيهاب عمر

نفذ جهاز مدينة أسيوط الجديدة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع، أسفرت عن غلق وتشميع 14 محلًا تجاريًا مخالفًا لاشتراطات التراخيص، وذلك في عدد من مناطق المدينة من بينها الحي الأول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


جاءت الحملة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبناءً على تعليمات المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بالحفاظ على المظهر الحضاري ومنع مظاهر العشوائية وفرض الانضباط بالمدينة.

التصدي لظاهرة النباشين

وشملت الحملة متابعة تراخيص تشغيل الأنشطة التجارية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب التصدي لظاهرة النباشين، حيث تم تحرير عدد من المحاضر والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفات.


وشارك في تنفيذ الحملة إدارات الأمن والتنمية وتراخيص التشغيل بجهاز المدينة، بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير، في إطار خطة متكاملة لتطبيق القانون بكل حزم.


وأكد رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة أن الحملات مستمرة بشكل دوري بجميع أحياء المدينة، داعيًا أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى سرعة توفيق أوضاعهم القانونية والتقدم بطلبات التراخيص اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية.

