ديني

صلاة واحدة في ليلة الإسراء والمعراج تحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

ذكر الله
ذكر الله
إيمان طلعت

بدأت ليلة الإسراء والمعراج ويبحث الكثير عن ليلة الإسراء والمعراج عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويهتم جميع المسلمين فى جميع مشارق الارض ومغاربها بـ ليلة الإسراء والمعراج آملين أن يجبر الله خاطرهم مثلما جبر بخاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتعد ليلة الإسراء والمعراج هي التي غُسلت فيها أحزان الحبيب ﷺ بعد عام حزن فقد حبيبته وزوجته السيدة خديجة وعمه أبو طالب في عام واحد، أُغلقت أمامه جميع أبواب الأرض، فكانت النتيجة هى رحلة الإسراء والمعراج، جبر الله بخاطره جبرًا جميلاً وعوضه عوضًا عظيمًا، ففتحت له جميع أبواب السماء وأتاه الفرج من كل جانب، رحلة عظيمة أكرم الله -تعالى- بها نبيّه محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس بفلسطين، أما المعراج هو ما أعقب رحلة الإسراء من الصعود بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى طبقات السماوات العليا، لذا فأحب الأعمال فى ليلة الإسراء والمعراج هى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

فضل الصلاة على النبي فى ليلة الاسراء والمعراج

أمر إلهي ورد ذكره في القرآن الكريم، حين خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم في أكثر من آية وموضع بالصلاة على النبى؛ ليحثّهم على فضل الصلاة على النبى ليلة الاسراء والمعراج - صلى الله عليه وسلّم-؛ فالصلاة على النبى - عليه الصلاة والسلام- نوع من أنواع التمجيد والتعظيم ورفع لدرجته، وهي ميزة خصّها وحصرهّا الله - سبحانه وتعالى- بخير الأنام سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-.

عجائب الصلاة على النبي ليلة الاسراء والمعراج

1- يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.
2- يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.
3- يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.
4- سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.
5- يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.
6- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.
7- الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.
8- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.
9- تنقذ المسلم من صفة البخل.
10- سبب من أسباب طرح البركة.
11- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.
15- التقرّب إلى الله تعالى.
16- نيل المراد في الدنيا والآخرة.
17- سبب في فتح أبواب الرحمة.
18-دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.
19- سببٌ لدفع الفقر.
20- تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.
- لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

صيغ الصلاة على النبي ليلة الإسراء والمعراج

- أولًا: الصلاة الإبراهيمية: وهذه الصلاة (الإبراهيمية) تعتبر ركنًا من أركان الصلاة، حيث يختم المصلي صلاته بها متضرعًا بها رب العالمين تقبّل صلاته، وهذا دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي - صلى عليه الله وسلم- عند الله تعالى وفي ديننا الأحنف.

- ثانيًا: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تفتحُ بيننا وبينه فتحًا مبينًا».

- ثالثًا:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ».

- رابعًا:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ».

ليلة الإسراء والمعراج فضل الصلاة على النبي فى ليلة الاسراء والمعراج اعمال ليلة الإسراء والمعراج فضل ليلة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج صيغ الصلاة على النبي ليلة الإسراء والمعراج عجائب الصلاة على النبي ليلة الاسراء والمعراج

